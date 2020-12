Gli éclair sono un vero e proprio toccasana per l’umore. Soprattutto nelle giornate più uggiose non c’è cosa migliore per sollevare il morale, con buona pace della glicemia.

La Francia da sempre si è distinta nella nobile arte della pasticceria. Pochi sanno però che la ricetta di questo dessert venne sperimentata anche in Italia sin dal XVI° secolo. Nella casata fiorentina dei “Medici”, Caterina fu tra le prime estimatrici di questo dolce.

Letteralmente éclair significa “lampo”, non fatichiamo a immaginare il perché vengano chiamati in questo modo.

L’impasto è lo stesso dei bignè, la famosissima pasta choux. La loro forma allungata ricorda dei piccoli filoncini ma con un tocco in più dato dal generoso ripieno e dalla glassatura in superficie.

Uno degli aspetti che maggiormente attrae i buongustai è il loro ripieno. I più conservatori prediligono le versioni più diffuse alla crema pasticcera e al cioccolato.

Ma come preparare dei prelibatissimi pasticcini da servire la notte di Capodanno?

Ingredienti indispensabili

Gli ingredienti indispensabili per la pasta choux, sono i seguenti:

130 grammi di farina tipo 00;

100 grammi di burro;

200 ml di acqua;

10 grammi di zucchero;

4 uova;

un pizzico di sale.

Gli ingredienti indispensabili per la crema pasticcera, sono i seguenti:

250 ml di latte intero;

70 grammi di zucchero;

25 grammi di farina 00;

3 tuorli d’uovo;

1 bacca di vaniglia.

Gli ingredienti indispensabili per lo zucchero fondente, sono i seguenti:

500 grammi di zucchero;

150 ml di acqua;

90 grammi di glucosio;

30 grammi di caramello.

Seguendo le dosi indicate potremo ottenere, pressappoco, una dozzina di éclair.

Preparazione degli éclair

Per prima cosa bisogna preparare la pasta choux. Mettere un tegame sul fuoco a fiamma moderata e aggiungere burro e acqua. Successivamente unire lo zucchero al sale e mescolare energicamente aiutandosi con una frusta da dolci.

Quando il composto ha raggiunto il bollore, togliere il tegame dal fuoco e aggiungere la farina setacciata. Rimettere nuovamente la pentola sul fuoco e proseguire la cottura sino a quando il composto non sarà elastico.

Quando si formerà una patina biancastra ai bordi della pentola, togliere prontamente dal fuoco e lasciare raffreddare il tutto.

Mettere il composto in una planetaria e aggiungere le uova, una alla volta. Quando il composto si presenterà omogeneo e compatto avremo ottenuto la consistenza adatta della nostra pasta choux. Usare una sac à poche permetterà di dare la forma agli éclair.

Creare dei bastoncini di 10 cm e disporre in maniera ordinata su un’apposita teglia, ricoperta da carta forno. Infornare a 170° in un forno preriscaldato per circa 30 minuti. Una volta terminata la cottura, la consistenza deve risultare croccante e leggera.

Preparazione della crema pasticcera

Scaldare in un tegamino il latte e aggiungere la vaniglia. Sbattere i tuorli e lo zucchero e aggiungere la farina un po’ per volta. Versare il latte nel composto e continuare ad amalgamare il tutto. Bollire e mescolare continuamente fino a quando la crema non si addenserà. Permettere alla crema di raffreddarsi prima di riempire gli éclair.

Preparazione del caramello (lo zucchero fondente)

In un pentolino mettere zucchero semolato, acqua e il glucosio. Quando la temperatura supererà i 100 gradi, misurabili con un termometro da cucina, traferire il composto in una ciotola fino a ché non si solidificherà.

Quando la temperatura scenderà a 60°, sciogliere il tutto a bagnomaria fino ad ottenere una consistenza fluida. Aggiungere il caramello tenuto da parte e mescolare fino ad ottenere lo zucchero fondente in tutto il suo splendore. Proprio lo zucchero fondente andrà a decorare la superficie esterna degli éclair.

Farcitura

La farcitura è la parte più intrigante di tutta l’operazione, le possibilità sono infinite. In questo caso abbiamo usato la crema pasticcera, me le possibilità sono molteplici. Crema chantilly, panna, cioccolato sono solo alcuni esempi.

Ecco a voi come preparare dei prelibatissimi pasticcini da servire la notte di Capodanno.

Approfondimento:

