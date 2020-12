Passeggiare per le strade di Napoli nel periodo natalizio è un’esperienza da fare almeno una volta nella vita. Questa città magnifica regala perle artistiche di rara bellezza al mondo.

E poi Napoli è una citta generosa, vive di tradizioni secolari. Conserva in sé un animo gentile e genuino. Genuini sono anche i suoi piatti e i suoi dolci di natale. Tra susamielli, roccocò, struffoli e zeppole è davvero impossibile scegliere. Il profumo di queste bontà lascia tanto inebriati quanto indecisi.

Questa guida di ProiezionidiBorsa corre in aiuto proprio per sgombrare il campo dalle esitazioni. Vediamo, dunque, come preparare dei morbidi mostaccioli di Natale in poche semplici mosse. Questi rombi al cioccolato metteranno d’accordo a tavola grandi e piccini.

Cosa ci occorre per la ricetta originale

a) 500 grammi di farina “00”;

b) 100 grammi di farina di mandorle;

c) 50 grammi di cacao in polvere;

d) acqua quanto basta;

e) 250 grammi di zucchero;

f) un pizzico di sale;

g) due arance;

h) 6 grammi di pisto per dolci (polveri di cannella, pepe, noce moscata, anice stellato ecc.);

i) un cucchiaino di ammoniaca per dolci;

l) 500 grammi di cioccolato fondente.

Come preparare dei morbidi mostaccioli di Natale in poche semplici mosse

Per prima cosa procuriamoci un contenitore capiente. Vi versiamo all’interno la farina, la farina di mandorle e il cacao in polvere. Dopodiché aggiungiamo lo zucchero, il pisto, la scorza d’arancia e l’ammoniaca per dolci. Quest’ultima è essenziale nella preparazione poiché conferisce la tipica morbidezza al biscotto.

A questo punto, uniamo anche l’acqua gradatamente; poi del succo d’arancia. A preferenza, si può aggiungere anche un pizzico di sale. Amalgamiamo bene gli ingredienti. Lavoriamo l’impasto fin quando sarà sufficientemente omogeneo. Terminato questo passaggio, facciamo risposare il nostro composto per circa un’ora in frigorifero dentro la carta da forno.

Possiamo, dunque, riprendere l’impasto e stenderlo sul piano di lavoro. Con il mattarello ricaviamo una pasta dello spessore di circa 10 millimetri. A questo punto, procediamo al taglio dei rombi. Possiamo farlo direttamente con uno stampino. In caso contrario usiamo un coltello.

Adagiamo i rombi su una teglia rivestita con la carta da forno. Quindi inforniamo a 180 gradi per quindici minuti. Una volta tolti dal forno, lasciamo raffreddare i mostaccioli. Nel frattempo, facciamo sciogliere il cioccolato fondente in un pentolino caldo. Il passaggio successivo è la glassatura dei rombi dolci su entrambi i lati.

Infine, lasciamo rapprendere il cioccolato in un ambiente fresco per qualche ora. I nostri mostaccioli napoletani sono pronti.

Consiglio

ProiezionidiBorsa consiglia di gustare queste delizie campane con un liquore tipico fatto con i datteri.