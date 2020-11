Spesso quando arriva ora di cena non sappiamo cosa cucinare. Soprattutto quando abbiamo poco tempo o il nostro frigo è un po’ vuoto. Vediamo una ricetta velocissima per preparare degli squisiti spiedini di pesce.

Come preparare dei gustosi spiedini di pesce in poche mosse

Prima di tutto possiamo sbizzarrirci sul pesce da usare. Va bene sia quello fresco comprato in pescheria che quello surgelato. Le varianti sono infinite. Basta usare un pesce con la carne compatta, altrimenti si sfilaccerà e non rimarrà sul bastoncino per lo spiedo.

Noi useremo del pesce spada, ma si può usare tranquillamente ad esempio il salmone o il calamaro.

Ingredienti per circa 3 spiedini

120gr di pesce spada;

70gr di patate novelle;

2 zucchine medie;

prezzemolo;

½ limone;

bastoncini per spiedini;

olio, sale, pepe q.b.

Prima di tutto lessiamo le patate novelle in acqua bollente per circa 15 minuti. Controlliamo la cottura infilzandole con una forchetta. Queste patate sono l’ideale perché essendo piccole si cuociono prima e possono essere messe intere nello spiedino.

Mentre le patate si stanno cuocendo tagliamo le zucchine a rondelle. Prendiamo una padella, se non è antiaderente mettiamo un filo d’olio. Appena è calda, mettiamo le zucchine. Andranno cotte per qualche minuto da entrambi i lati. Non devono essere troppo morbide.

Ora passiamo al pesce. Prendiamo il pesce spada, lo tagliamo a cubetti. Meglio se cerchiamo di farli tutti uguali così la cottura sarà la stessa. Ora mettiamo i cubetti in una ciotola e condiamoli con olio, sale, pepe, prezzemolo e il succo di limone.

A questo è punto è arrivato il momento di comporre il nostro spiedino. Alterniamo sul bastoncino un cubetto di pesce spada, una patata e due rondelle di zucchina.

Scaldiamo la padella usata per saltare le zucchine o la griglia. Come preferiamo. Aspettiamo che sia ben calda e mettiamo gli spiedini. Cuociamoli per 5 minuti, girandoli ogni tanto per far cuocere bene il pesce spada. E il gioco è fatto. Sono pronti per essere serviti.

Ed ecco come preparare dei gustosi spiedini di pesce in poche mosse. Questa ricetta contiene solo 218kcal a porzione ed è gustosissima.

