Sono tante le ricette per realizzare dei gustosissimi primi piatti estivi. Per non rinunciare alla pasta nei pranzi delle giornate più calde, è possibile scegliere tra le tante proposte culinarie presenti nella sezione Cucina di ProiezionidiBorsa.

Tra queste dobbiamo assolutamente conoscere quella per preparare gli gnocchetti freddi con ricotta, pomodorini secchi e rucola. Sono proprio questi i tre ingredienti principali che regaleranno al piatto un gusto unico nel suo genere.

Vediamo insieme come preparare dei fantastici gnocchetti freddi ideali per un pranzo estivo originale e da leccarsi i baffi.

Ingredienti per 4 persone

400g di gnocchetti sardi;

70g di rucola;

120g di ricotta fresca:

20 pomodorini secchi;

40g di mais;

olio, sale e pepe q.b.

Un procedimento facile e veloce

Preparare gli gnocchetti freddi è veramente un gioco da ragazzi. Innanzitutto si dovrà procedere con la cottura della pasta. Sarà necessario scolare la pasta 2 minuti in anticipo così da ottenere una cottura perfetta.

Inoltre per evitare che gli gnocchi diventino troppo collosi dopo la cottura bisogna usare un piccolo segreto del mestiere. Basterà sciacquarli sotto l’acqua fredda e condirli con un po’ d’olio.

Per il condimento il procedimento è ancora più semplice.

Si dovrà sciacquare per bene la rucola e il mais con cui condire la pietanza. Dopo aver amalgamato per bene questi due ingredienti in una pirofila è il momento di aggiungere i pomodorini secchi.

L’ultimo passaggio riguarda la ricotta fresca. Con l’aiuto di un cucchiaio bisognerà far scivolare la ricotta sugli gnocchetti per permettere all’ingrediente di rimanere nel suo stato solido. In questo modo si otterranno dei delicati fiocchi di ricotta fresca che risulteranno più leggeri e gustosi al palato rispetto alla procedura della mantecatura.

Una spolverata di pepe e il piatto è pronto per essere gustato in ottima compagnia.

Ecco svelato come preparare dei fantastici gnocchetti freddi ideali per un pranzo estivo originale e da leccarsi i baffi.