Gli Esperti della Redazione forniranno oggi una ricetta sfiziosa: ecco come preparare dei facilissimi biscotti uno tira l’altro Philadelphia e pepe. Questa preparazione consente di ottenere degli ottimi stuzzichini. Da soli si possono utilizzare come aperitivo o per una merenda divertente, mentre accompagnati da formaggi o affettati misti si trasformano in un eccellente secondo piatto. Si necessita di poche cose presenti in ogni dispensa e la preparazione è molto semplice.

Vediamo quindi come preparare dei facilissimi biscotti uno tira l’altro Philadelphia e pepe.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Gli ingredienti

150 gr di formaggio Philadelphia;

180 gr di farina;

60 g di burro;

1 tuorlo;

1 cucchiaino abbondante di pepe nero macinato;

olio di oliva per spennellare;

sale quanto basta.

Suggeriamo di utilizzare il formaggio Philadelphia classico, o nella versione senza lattosio per chi è intollerante al latte.

Passiamo alla preparazione

Si comincia con lo sciogliere il burro a bagnomaria o utilizzando il forno a microonde. Lasciare dunque raffreddare. Quindi versare in una ciotola capiente il formaggio Philadelphia, il tuorlo, il burro stiepidito ed il pepe. Lavorare gli ingredienti fino ad ottenere una crema uniforme. Versare quindi la farina su una spianatoia ed incorporare la crema ottenuta un po’ alla volta. Regolare di sale. Lavorare fino a che non si forma un panetto unico, simile ad uno di pasta frolla. Dunque avvolgere il tutto nella pellicola e mettere a riposare in frigorifero per circa un’ora.

Trascorso il lasso di tempo necessario, stendere l’impasto fino ad ottenere uno spessore di 1 cm. Con una formina ricavare i biscottini delle forme che si preferisce. Adagiarli quindi su una teglia rivestita con della carta da forno e spennellare leggermente la superficie con dell’olio di oliva. Infine cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 15 minuti, fino a che non saranno dorati.

Ecco, dunque, svelato come preparare dei facilissimi biscotti uno tira l’altro Philadelphia e pepe.

Buon appetito.