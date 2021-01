Quando ci si mette ai fornelli è sempre opportuno bilanciare in maniera oculata gusto e calorie. Tenere conto delle esigenze e dei gusti dei commensali, che gusteranno i nostri manicaretti, è di vitale importanza per poter soddisfare tutti.

Cucinare per gli altri è un gesto di amore incondizionato, non alla portata di tutti. Occorre combinare fantasia e manualità per ottenere risultati straordinari.

Per fare colpo sui nostri affetti e colpire la loro attenzione, una soluzione esiste non bisogna disperare. Seguendo queste indicazioni si potrà capire, con estrema facilità, come preparare dei deliziosi biscotti senza glutine e lattosio dal gusto strepitoso.

Ecco come preparare dei deliziosi biscotti senza glutine e lattosio dal gusto strepitoso. Cosa occorre

Per preparare degli strepitosi biscotti alla vaniglia, senza glutine e lattosio, sono necessari:

200 grammi di farina di riso

75 grammi di fecola di patate

50 grammi di zucchero

1 uovo, di medie dimensioni

40 grammi di olio di semi

1 cucchiaino di lievito per dolci

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

Una spolverata di zucchero a velo

Procedimento

Innanzitutto bisogna realizzare la pasta frolla, necessaria per la buona riuscita della preparazione. Nella planetaria occorre versare l’olio di semi, lo zucchero, l’uovo e l’estratto di vaniglia. Dopo alcuni minuti, trascorsi a amalgamare gli ingredienti citati, versare poco alla volta la farina di riso. Una volta unita all’impasto la farina, inglobare al composto anche la fecola di patate e il lievito. Giunti a questa fase è necessario disporre il risultato ottenuto su una spianatoia, accertandosi di impastare il tutto in maniera molto energica. Ottenuto un panetto liscio e morbido stendere la frolla, creando uno strato spesso circa 5 millimetri.

Utilizzando delle formine da cucina, sagomare la frolla ottenendo i biscotti. Una volta ottenuti tutti i dolcetti è opportuno, per facilitare il lavoro, disporli su una teglia da cucina che successivamente andrà messa per circa 15 minuti in frigorifero.

Trascorso questa breve tempistica, cuocere per circa 15 minuti a 170° in forno ventilato, preriscaldato.

Una spolverata di zucchero a velo, come guarnizione, sarà il tocco di classe giusto per impreziosire ulteriormente questo delizioso dessert.