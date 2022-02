Gli gnocchi ai 4 formaggi sono un piatto intramontabile. Si tratta di una ricetta che piace a molti, soprattutto ai bambini. Come molte ricette tradizionali, richiedono pochi ingredienti. Pensiamo, ad esempio, alla cacio e pepe o alla amatriciana. Nonostante ciò, per un’ottima riuscita del piatto, bisogna usare gli ingredienti giusti. Meglio ancora se di prima qualità. Inoltre, bisogna conoscere alla perfezione tutti i passaggi da seguire. Già abbiamo avuto modo di spiegare come preparare il ragù alla bolognese in maniera impeccabile. Abbiamo anche visto il segreto per un risotto cremoso e perfettamente mantecato. In questo articolo ci occuperemo, più nello specifico, del fattore cremosità.

Si tratta di un elemento importante in molti piatti, come appunto i nostri gnocchi, perché li rende molto appetibili e particolarmente goduriosi. Per ottenere questo effetto, molte persone aggiungono agli gnocchi ai 4 formaggi panna o burro. Noi andremo invece a vedere un altro sistema per non sovraccaricare di grassi questo piatto già di per sé molto importante a livello calorico.

Come preparare dei cremosissimi gnocchi ai 4 formaggi gratinati al forno dorati e filanti senza aggiungere panna né burro

Mettiamoci ai fornelli e vediamo quindi come preparare gli gnocchi ai 4 formaggi.

Ingredienti per 4 persone

gnocchi di patate 500 g;

gorgonzola dolce 100 g;

caciotta 100 g;

Emmenthal 100 g;

formaggio grattugiato (Grana o Parmigiano, a piacere) 100 g;

1/2 bicchiere di latte;

sale q.b.;

olio q.b.;

farina q.b.;

noce moscata q.b. (facoltativa).

Procedimento

Per prima cosa, tagliare gorgonzola, Emmenthal e caciotta a tocchetti;

prendere quindi una padella con il bordo alto e versarvi il latte;

mettere sul fuoco a fiamma bassissima e farlo scaldare, ma senza arrivare a farlo bollire;

aggiungere quindi, nell’ordine, Emmenthal, caciotta e infine gorgonzola. Mescolare continuamente per fare in modo che non si attacchi. Quando avremo ottenuto una crema liscia, spegnere il fuoco e aggiungere, se piace, un pizzico di noce moscata;

nel frattempo, in un pentolone d’acqua, far cuocere gli gnocchi. Di media, servono 3 o 4 minuti. In questo caso, scoliamoli già dopo un paio di minuti, perché devono essere al dente;

prendere una teglia e cospargere il fondo con dell’olio e un po’ di farina. Non bisogna esagerare con le quantità, ma bisogna fare in modo che siano rivestite tutte le parti della teglia, anche i bordi;

adagiarvi metà degli gnocchi usando una schiumarola;

versarvi sopra ¾ della fonduta di formaggi sciolti;

cospargere con metà del formaggio grattugiato e aggiustare di sale;

fare un ultimo strato con l’altra metà degli gnocchi, la restante salsa ai formaggi e una spolverata finale di formaggio grattugiato;

mettere in forno a 200° per 10/15 minuti. Gli ultimi 5 minuti, impostare la funzione grill per ottenere la tipica crosticina dorata.

E così, ecco come preparare dei cremosissimi gnocchi ai 4 formaggi. Servire belli caldi, cremosi e filanti!

Attenzione al sale

Poiché si tratta di un piatto dal condimento piuttosto saporito, mai esagerare con il sale. Evitare anche di salare l’acqua di cottura degli gnocchi.

Approfondimento

