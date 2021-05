Le misure restrittive si stanno allentando. E finalmente quasi in tutta Italia è possibile ritornare un po’ alla normalità. Si può vedere qualche amico per un aperitivo. Fare un pranzo con la famiglia in ristoranti all’aperto. Uno spiraglio di luce nel tunnel di questa pandemia. Quindi è il momento di sfoggiare le nostre abilità culinarie. Che abbiamo sviluppato in tutti questi mesi confinati in casa.

Come preparare dei cornetti salati al prosciutto gustosi e filanti in 20 minuti per un aperitivo sfizioso da far invidia

Dobbiamo riabituarci alla vita sociale. E quale modo migliore se non organizzare un piccolo aperitivo con le persone care. Sempre rispettando le norme di prevenzione. Questa ricetta è pratica e veloce. E dal risultato assicurato.

Ingredienti per 4 persone

a) rotolo di pasta sfoglia pronta rettangolare (460 gr circa);

b) 120 gr di crescenza o robiola;

c) 80 gr di prosciutto cotto;

d) 20 gr di formaggio grattugiato;

e) un po’ di timo;

f) 1 tuorlo d’uovo;

g) un po’ di latte;

h) semi di sesamo;

i) sale e pepe.

Procedimento

Forno statico preriscaldato a 200° gradi. Prendiamo la pasta sfoglia che avremo lasciato qualche minuto fuori dal frigo. Ma non troppo altrimenti sarà difficile lavorarla. Successivamente la srotoliamo e con il lato più lungo verso di noi la dividiamo a metà. Poi spennelliamo con un po’ d’acqua e sovrapponiamo i due rettangoli. In questo modo i nostri cornetti saranno più gonfi e soffici. Ora con il righello creiamo dei triangoli con la base di 8 cm. Se non siamo molto pratici, segniamo anche dove andrà la punta, a 4 cm. Tagliamo e ci avanzeranno due mezzi triangoli. Con un po’ d’acqua li uniamo a formarne uno completo. Ora passiamo al ripieno. Lavoriamo la crescenza unendo un po’ di sale e pepe e le foglioline di timo tritate. Tagliamo quindi il prosciutto cotto a pezzettini, aggiungiamo il formaggio e mischiamo tutto.

Non ci resta che farcire e creare i nostri cornetti

Infine, prendiamo un cucchiaio della farcitura e lo mettiamo alla base di ogni triangolo. Arrotoliamo delicatamente. Con una mano tiriamo leggermente la pasta all’estremità a punta così verrà più sottile. Sbattiamo il tuorlo con un goccio di latte e spennelliamoli. Poi spolveriamo con una manciata di semi di sesamo. Mettiamoli quindi in una teglia rivestita con carta forno. E inforniamo per 20 minuti a 200° gradi, forno statico.

Ecco come preparare dei cornetti salati al prosciutto gustosi e filanti in 20 minuti per un aperitivo sfizioso da far invidia. Siamo pronti a gustarli con una buona e dissetante birra. Magari prodotta da noi in modo artigianale.