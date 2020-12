Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il calzone è una delle preparazioni più popolari al mondo insieme alla storica margherita. L’origine del piatto è tutt’ora contesa fra la Puglia e La Campania, entrambe le regioni ne rivendicano quindi i natali.

Il calzone è una pizza a forma di mezzaluna con il ripieno racchiuso all’interno.

Oggi noi della Redazione vogliamo proporre una variante veloce, da fare quando si hanno i minuti contati ma un irrefrenabile desiderio di mangiare un calzone succulento. Vediamo come preparare dei calzoni in padella da leccarsi i baffi in 10 minuti. Partiamo da ciò che necessitiamo per 5 calzoni.

Dunque gli ingredienti sono:

400 gr di farina 0; 4 cucchiai di olio extravergine di oliva; 180gr di acqua; 1 cucchiaino di lievito istantaneo per torte salate; 10 gr di sale fino.

Per il ripieno:

150 gr di prosciutto cotto; 150 gr di scamorza; un filo di olio.

Per gli ingredienti del ripieno ognuno potrà sbizzarrirsi con la fantasia e con cosa ha disponibile al momento della preparazione.

Ebbene mettiamoci all’opera

Versare in una ciotola la farina a fontana. Aggiungere l’olio, il lievito, l’acqua un po’ alla volta ed il sale. Lavorare qualche minuto fino a formare un panetto uniforme. Coprire dunque con della pellicola trasparente e lasciare riposare.

Nel frattempo tagliare a pezzetti il prosciutto cotto e la scamorza.

Prendere dunque la pasta e dividerla in 5 parti a forma di palline. Stenderle con il mattarello, proprio come se fosse una pizza, una alla volta e farcire con il ripieno preparato. Chiudere i bordi a formare una mezzaluna. Suggeriamo di sigillare la chiusura premendo con i rebbi di una forchetta, per assicurarsi che il ripieno non fuoriesca in fase di cottura.

A questo punto porre sul fuoco una padella antiaderente con un filo di olio e quando sarà caldo adagiare i calzoni. Lasciarli cuocere circa 3 minuti su ogni lato. Consigliamo di servire bene caldi.

Ecco dunque svelato come preparare dei calzoni in padella da leccarsi i baffi in 10 minuti.

Buon appetito.