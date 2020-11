Per gli amanti del pane questa è la ricetta perfetta. Morbidi e delicati i panini di semola rappresentano un momento di gusto ed una piccola sfida all’ultima lievitazione dalle grandi soddisfazioni. Il Team di ProiezionidiBorsa vuole suggerire ai suoi Lettori una ricetta semplice e tradizionale che mette d’accordo tutti ma proprio tutti grazie alla sua bontà. Di seguito, tutto l’occorrente per i panini di semola pronti in poche mosse.

Ingredienti

250 g di farina tipo 00;

400 g di semolino;

1 cucchiaino di lievito di birra;

350 ml di acqua;

1 cucchiaio di burro fuso;

60 g di formaggio spalmabile (la Philadelphia ad esempio);

un pizzico di sale;

zucchero q.b.

semolino in aggiunta q.b.

Come preparare dei buonissimi panini di semola in poche mosse. Procedimento

Appetitosi e soffici anche il giorno dopo, i panini di semola sono semplici e vale la pena mettersi alla prova realizzando queste piccole palline di gusto. Innanzitutto, in una ciotola abbastanza capiente miscelare l’acqua calda con il semolino. Dopo qualche minuto, aggiungere ad uno ad uno tutti gli ingredienti: il lievito secco, la farina setacciata precedentemente, il burro fuso, il formaggio spalmabile, un pizzico di sale e uno di zucchero. Mescolare con cura fino ad ottenere un composto omogeneo. Riporre in un luogo asciutto coperto da uno strato di pellicola trasparente per alimenti e lasciar lievitare per un’ora e mezza.

Una volta trascorso il tempo d’attesa, lavorare l’impasto su un piano da lavoro infarinato. Successivamente, staccare 9 massimo 10 pezzi e modellare a forma di piccolo panino ciascun pezzo. Passare i panini nel semolino e disporli in una teglia. Lasciar lievitare per una mezz’ora almeno e poi sarà necessario incidere ciascun panino prima della cottura. Consigliata anche una spolverata di semi di sesamo e far cuocere a 180° C per circa 20 minuti. Infornare in forno già caldo. Ed ecco che i buonissimi panini saranno pronti per essere gustati. Sarà possibile conservarli per 3 massimo 4 giorni in un luogo asciutto.

