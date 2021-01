Come preparare degli spiedini prelibati per sorprendere anche i palati più esigenti

La ricetta di oggi vede protagoniste le zucchine abbinate a prosciutto crudo e provola per degli spiedini incredibilmente buoni. La preparazione sarà velocissima, a prova di principianti!

Si tratta di un piatto veramente semplice, perfetto sia come antipasto che come golosissimo secondo. Oltretutto, si tratta di una ricetta ideale se si hanno in casa bambini restii a mangiare la verdura.

Esistono, comunque, svariate ricette per preparare gli spiedini in modi molto diversi tra loro. Ma ecco la ricetta per preparare questi spiedini prelibati per sorprendere anche i palati più esigenti.

Gli ingredienti

Ecco, di seguito, gli ingredienti occorrenti per quattro persone:

a) quattro zucchine;

c) 150 grammi di provola;

d) un uovo;

e) 50 grammi pangrattato;

f) prosciutto crudo, quanto basta;

g) pepe, quanto basta;

h) sale, quanto basta;

i) olio evo, quanto basta.

La preparazione

Prima di iniziare la preparazione di questi deliziosi spiedini si dovranno, per prima cosa lavare e affettare le zucchine.

Le zucchine dovranno avere uno spessore di circa mezzo centimetro. Grigliare leggermente le fette di zucchine su una piastra senza eccedere nella cottura.

Salare e pepare secondo il proprio gusto.

Su ogni fetta di zucchina stendere del prosciutto crudo e della provola, arrotolare la zucchina e infilzarla con uno stecco in legno. Continuare così fino a terminare le fette di zucchine, metterne tre o quattro per spiedino.

In seguito rompere l’uovo in una ciotola e intingere gli spiedini al suo interno prima di passarli nel pangrattato.

Prendere una teglia e coprirla con della carta da forno aggiungendoci anche un filo d’olio evo.

Da ultimo disporre gli spiedini nella teglia e infornarli dopo aver preriscaldato il forno, in modalità ventilata, a 180 gradi.

Lasciare cuocere gli spiedini per circa quindici o venti minuti controllandoli attentamente per evitare di bruciarli. Dopo circa dieci minuti si consiglia di girarli per permetterne una cottura uniforme. Dopo aver terminato la cottura disporli in un piatto di portata e servirli ancora caldi.

Sarebbe preferibile consumarli caldi ma possono anche conservarsi in frigorifero per un paio di giorni. Farli riscaldare prima di consumarli.

Ecco, dunque, come preparare degli spiedini prelibati per sorprendere anche i palati più esigenti.