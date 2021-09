La rubrica dedicata alla cucina di ProiezionidiBorsa cerca sempre di proporre ai suoi lettori ricette al passo con le stagioni.

I suggerimenti per inaugurare l’autunno all’insegna del cibo sono tantissimi e sfruttano tutti prodotti stagionali.

In un articolo precedente, abbiamo visto come realizzare una semplicissima torta salata abbinando due cibi autunnali che insieme creano un’esplosione di bontà per il palato.

Oppure quale cocktail preparare per un aperitivo d’ottobre per stupire i nostri invitati con una bevanda fresca e profumatissima.

Oggi, invece, proponiamo una ricetta zuccherosa per un dessert golosissimo, ideale per addolcire le intense giornate autunnali che verranno.

Vediamo allora come preparare degli sfiziosi e irresistibili dolcetti autunnali con questa ricetta facilissima.

I due ingredienti principali

Questi dolcetti autunnali, uno tira l’altro, sono a base di castagne.

Le castagne si trovano già al supermercato e sono una tipologia di frutta a guscio davvero particolare.

Infatti, contengono meno lipidi rispetto ad altra frutta a guscio ma sono una buona fonte di acidi grassi, come l’acido linoleico.

Questi sono ottimi per mantenersi in salute in età adulta e sono importanti da assumere durante il periodo dell’infanzia per un corretto sviluppo.

Inoltre, contengono tantissime fibre che rendono le castagne un cibo a basso indice glicemico.

L’altro ingrediente principale è il cioccolato che porta alla nostra ricetta dolcezza e golosità.

Dovremmo optare per un cioccolato fondente tra il 60 e il 70 percento.

Possiamo spingerci oltre solo nel caso in cui non ci dispiaccia quel pizzico amarognolo di un fondente più intenso.

Gli ingredienti

Per realizzare all’incirca 25 dolcetti occorrono:

400 grammi di castagne pesate con la buccia;

80 grammi di cioccolato fondente in barretta;

55 grammi di zucchero di canna;

60 grammi di burro a temperatura ambiente;

2 cucchiai di rum;

zucchero a velo.

Andiamo, allora, a vedere il procedimento per realizzare questi dolcetti a forma di bon bon che si scioglieranno in bocca e perfetti come dessert.

Iniziamo dalle castagne. Le dobbiamo incidere con un coltellino, metterle in una pentola con acqua fredda e farle lessare per almeno 40 minuti dal momento del bollore.

Nel frattempo, possiamo tritare in un mixer la barretta di cioccolato fondente che ci occorre riducendola in piccoli pezzi.

Possiamo, poi, versare il cioccolato in una terrina, aggiungere lo zucchero di canna e mescolare per bene.

Non appena le castagne saranno pronte, le dobbiamo pelare quando ancora sono belle calde.

Le versiamo nel mixer, le frulliamo fino a renderle una farina e le aggiungiamo alla terrina con il cioccolato e lo zucchero.

Uniamo, ora, il burro a temperatura ambiente e il rum e mescoliamo per bene.

L’impasto deve essere morbido, elastico e non deve appiccicarsi nelle mani.

In caso contrario, per ottenere la consistenza che vogliamo, possiamo aggiungere dello zucchero a velo.

I passaggi finali

A questo punto, creiamo dall’impasto delle palline grandi quanto una noce e le rotoliamo delicatamente nello zucchero a velo.

Infine, prima di servire questi deliziosi dolcetti come dessert, dobbiamo farli riposare in frigo per almeno 5 ore.

In questo modo, si amalgameranno bene i sapori e si creerà una leggera glassatura.