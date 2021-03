I dolci si sa fanno allegria soprattutto quando farli non rappresenta una spesa eccessiva. Quando il tempo da dedicare non è molto. Questo è un dolce che non richiede molto impegno e si può fare senza avere un pomeriggio intero a disposizione. Molti amano le torte di pasticceria ma anche quelle fatte in casa sono davvero buonissime. Ecco come preparare con soli 7 euro il buonissimo dolce della nonna che rallegra le serate.

Oggi raccontiamo di una torta con le nocciole. Se si ha in programma di stupire gli amici amanti di dolci, questa volta si è scelto il dolce adatto. Di sicuro la gusteranno adulti e bambini. Il pregio di questa torta è che per prepararla serve poco tempo e che la spesa per gli ingredienti è davvero bassa. Per fare questa torta infatti si spenderanno circa solo sette euro. Vediamo come.

Ingredienti

a) Un pacco di farina per dolci (1 euro);

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

b) un panetto di burro da 150 (1,50 euro);

c) zucchero a velo (90 centesimi);

d) 3 uova (1,20 euro);

e) 300 gr di zucchero (80 centesimi);

f) un bicchiere di latte (50 centesimi);

g) una confezione di nocciole (a partire da 1 euro).

Preparazione

Le dosi devono essere pesate per ottenere al meglio la base della nostra torta. Sono cosi divise, 300 di farina, 3 uova solo il tuorlo. 150 di burro, 150 di zucchero e un bicchiere di latte.

Aggiungiamo tutti questi ingredienti e mescoliamo omogeneamente. Una volta ottenuto il composto desiderato versare il tutto in una teglia e sopra aggiungere le nocciole. Ora si può infornare. Dopo 40 minuti si toglie dal forno e si aggiunge lo zucchero a velo.

Se vogliamo stupire gli ospiti e i bambini avvolgiamola nella carta stagnola e con la stessa fare un grosso fiocco. Il successo è assicurato! La creatività è fondamentale in questo momento in cui il risparmio è al primo posto. Così come lo è riconquistare il buonumore.

La tavola è il momento in cui si parla e ci rilassa. A volte il dolce è solo una simbolo che rappresenta il cuore di una coccola della quale si sente il bisogno. Infatti, ecco come preparare con soli 7 euro il buonissimo dolce della nonna che rallegra le serate.