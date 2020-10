Vediamo, oggi, come preparare con facilità un’ottima pasta alla monzese. Preparare un primo piatto sfizioso e gustoso senza spendere tempo in complicate elaborazioni non è mai stato così semplice. Infatti, per preparare questo piatto della cucina lombarda bastano solo dieci minuti e il risultato sarà un successo assicurato! Ecco come preparare con facilità un’ottima pasta alla monzese.

Gli ingredienti necessari

Ecco, di seguito, gli ingredienti occorrenti per preparare con facilità un’ottima pasta alla monzese:

a) 320 grammi di pasta corta, preferibilmente penne rigate o tortiglioni;

b) 250 grammi di luganega;

c) una dose di zafferano in bustina;

d) 60 grammi di parmigiano reggiano DOP da grattugiare o grattugiato;

e) sale fino quanto basta;

f) 250 grammi di panna fresca liquida;

g) pepe nero quanto basta.

Il procedimento

Prendere i 250 grammi di luganega e rimuovete delicatamente il budello. Spezzattarla, quindi, in molte piccole parti. Lasciarla un attimo da parte.

Ungere una padella con un goccio di olio. In questo caso dato che la salsiccia è un alimento molto grasso, è anche possibile evitare di aggiungere l’olio. La scelta sta al gusto di chi cucina.

Lasciare cuocere la luganega per tre o quattro minuti in modo che risulti ben rosolata e dorata su tutti i lati. Aggiungere la panna liquida. Lasciare andare il composto a fiamma media per almeno una decina di minuti. Pepare e salare secondo gradimento.

Nel frattempo mettere una grande pentola d’acqua sul fuoco. Appena comincia a bollire, aggiungere una manciata di sale grosso e buttare la pasta corta.

A questo punto prendere un cucchiaio di acqua bollente e amalgamare il sugo. Appena scaduto il tempo di cottura della pasta, sarà l’ora di scolarla.

Mantecare adeguatamente il tutto nella salsa creatasi con circa 60 grammi di parmigiano. Aggiungere, quindi, la bustina di zafferano e mescolare bene. Ecco pronto questo golosissimo primo piatto.

