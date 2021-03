L’ora dell’aperitivo è una tradizione tutta italiana che permette di rilassarsi dopo il lavoro e godersi qualche ora in compagnia degli amici sorseggiando un drink accompagnato da qualche stuzzichino.

In un periodo così strano, che ci costringe a rimanere forzatamente in casa, possiamo non rinunciare a questa abitudine. Possiamo crearci il nostro momento di relax dopo lo smart working, da soli o in compagnia degli amici a distanza. L’happy hour si evolve, cambia faccia, diventa casalingo e social. Non il solito pacchetto di patatine, ma con un po’ di fantasia si può preparare un finger food casalingo veloce ed economico.

Come preparare 4 finger food economici e veloci per un aperitivo social

Organizzare l’aperitivo in casa o sul terrazzo è il modo per realizzare e godersi degli appetizer in completa sicurezza.

Rotolini di piadina farcita

Scaldare la piadina in padella da entrambe le parti, farcirla con un formaggio spalmabile o della maionese. Aggiungere i salumi o del salmone affumicato o qualche verdura grigliata. A questo punto bisogna arrotolare la piadina su se stessa sigillandola con la pellicola per alimenti. Riporla in frigo; una volta raffreddata, eliminare la pellicola e procedere al taglio delle rondelle.

Bruschette al pomodoro

Tagliare i pomodorini a dadini, metteteli in una ciotola e ricoprirli di olio, origano e un pizzico di sale. Abbrustolire il pane, passare uno spicchio di aglio sulla sua superficie e ricoprirla con i pomodorini precedentemente conditi.

Cornetti di sfoglia

Gli ingredienti sono: un rotolo di pasta sfoglia rotonda, prosciutto cotto, mozzarella, semi di sesamo e un uovo per spennellare la superficie del cornetto.

Stendere il rotolo di pasta sfoglia e con l’aiuto di un coltello dividere in otto triangoli, farcirli con la mozzarella tagliata a dadini e il prosciutto.

Arrotolare ogni triangolo su se stesso e riporli su una teglia rivestita di carta forno. Spennellare la superficie del cornetto con il tuorlo dell’uovo sbattuto e aggiungere i semi di sesamo. Infornare a forno caldo: 180 gradi per 15-20 minuti.

Cestini di formaggio

Ingredienti per sei cestini: sei cucchiai di formaggio grattugiato.

Ritagliare la carta forno in quadrati di circa 20 cm. Al centro di questi riporre un cucchiaio di formaggio, stenderlo e formate un cerchio. Infornare nel forno a microonde per un minuto, o in padella, finché il formaggio si sarà fuso.

Quando il formaggio sarà pronto e ancora caldo, eliminare la carta forno e riporlo, con delicatezza in una ciotola; con un cucchiaio, schiacciare il composto verso il fondo, fino alla forma desiderata. Una volta che il formaggio si sarà raffreddato, si può estrarre con delicatezza la cialda e farcirla a piacimento.

Ecco come preparare 4 Finger Food economici e veloci per un aperitivo social da gustare in compagnia degli amici lontani.