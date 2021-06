Gli scettici delle creme fai da te potrebbero storcere il naso. Eppure inserire nella nostra beauty routine un trattamento naturale economico e semplice può fare davvero bene. L’importante è informarsi e scegliere con cura gli ingredienti da utilizzare. La bella stagione ci fornisce moltissimi spunti preziosi in proposito. Frutta e verdura di questo periodo hanno proprio i principi attivi adatti al derma e contenuti nelle costosissime creme che siamo soliti acquistare in profumeria. Basterà aprire il frigo e la dispensa e dedicare a noi stessi pochi minuti di benessere e coccole. Proprio come in una spa. In questo periodo possiamo utilizzare le ciliegie. Non solo buonissime ma anche perfette per la bellezza della nostra pelle.

Perché dovremmo preparare una maschera per il viso?

Le maschere viso nel gergo della cosmesi vengono chiamate prodotti smart. Questo termine indica l’immediato senso di soddisfazione e gratificazione che possono donare. Poiché i risultati sono visibili già dopo la prima applicazione. Gli esperti consigliano di utilizzarle almeno 1 volta a settimana. Meglio due. I grandi risultati ottenuti sulla pelle ci daranno la possibilità di ricorrere meno alla nostra crema tradizionale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Come preparare 3 strepitose maschere viso alla ciliegia per avere una pelle giovane e tonica e quante volte a settimana usarle

Di seguito alcuni suggerimenti per preparare alcuni “instant beauty products” e i suggerimenti per le fasi preparatorie. Innanzitutto detergere benissimo la pelle, così assorbirà meglio la maschera. Proteggere la zona occhi con un gel specifico per evitare che si secchi.

Maschera ciliegie e olio extravergine di oliva

150 gr di polpa di ciliegie;

1 cucchiaio di olio extravergine di oliva

Frullare la polpa di ciliegie insieme all’olio. Applicare sul viso e lasciarla in posa per 10 minuti. Sciacquare bene con acqua fredda. Questo trattamento è specifico per levigare le rughe e tonificare. Inoltre dona lucentezza e vitalità alla pelle grazie alla presenza dell’olio di oliva.

Maschera ciliegie e miele

3 ciliegie mature;

3 cucchiaini di miele.

Frullare la polpa insieme al miele e stendere sulla pelle del viso e del collo effettuando un leggero massaggio. Lasciare in posa per 30 minuti. Sciacquare accuratamente con acqua tiepida. È ideale per distendere le rughe, tonificare e rigenerare i tessuti della pelle grazie alle proprietà riparatrici del miele.

Maschera alle ciliegie

Servono solo 4 ciliegie mature. Stendere la polpa schiacciata su viso e collo. Lasciare agire per 15 minuti. Sciacquare con acqua fredda. Questa è una semplicissima maschera rassodante e astringente ideale per pelli grasse. Ecco come preparare 3 strepitose maschere viso alla ciliegia per avere una pelle giovane e tonica e quante volte a settimana usarle.