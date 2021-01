Se il 2020 passerà nella storia come l’anno della pandemia, in cui il coronavirus ha messo in ginocchio il mondo intero, il 2021 si apre all’insegna della speranza. Nonostante la presenza persistente del Covid 19, in Italia e all’estero, le numerose campagne vaccinali diffuse a macchia d’olio fanno ben sperare in un lento ma effettivo ritorno alla normalità. Secondo i dati stimati dagli esperti, per avere un’immunità di gregge si dovrà attendere almeno un altro anno. Tuttavia, la mano dei medici e dei politici di tutto il mondo è tesa verso una ripresa.

Le attività commerciali hanno riaperto nuovamente i battenti e pian piano anche gli studenti stanno rianimando le aule, ormai vuote da mesi. Ed in questo processo confusionario composto da un via vai di DPCM, limitazioni e autocertificazioni, c’è chi è già proiettato verso la calda estate 2021.

Sono molti, infatti, gli italiani che si stanno adoperando, in questi giorni, per accalappiarsi sconti da urlo e recuperare il tempo perso attraverso un bel viaggio rilassante. E dunque, come prenotare una vacanza da sogno con uno sconto fino al 100%?

L’offerta “SalvaEstate” di MSC Crociere

Diverse sono le promozioni e le “super offerte” proposte da compagnie di viaggio e tour operator. In questo spazio, la Redazione vuole informare i suoi Lettori sulle ultime iniziative di MSC Crociere.

Con “SalvaEstate” la compagnia di navigazione, che da anni si occupa del mercato delle crociere, sarà possibile scegliere le metà più belle del Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi a prezzi davvero convenienti.

Lo ha annunciato la stessa compagnia che sul suo sito ufficiale ha lanciato la promozione lampo.

Scadenza e prenotazioni

L’offerta si prospetta invitante. Prenotando il viaggio entro il 31 gennaio, infatti, sarà possibile usufruire della formula “Sicuro e Sereno”. Tale promozione prevede la possibilità di effettuare un cambio data gratuito entro 15 giorni dalla data di partenza. Inoltre, la promozione permetterebbe di far risparmiare fino al 100% della quota di crociera a chi prenota entro il 28 febbraio 2021.

Ed infine, optando per la formula “SalvaEstate Plus” sarà possibile usufruire del pacchetto comprendente bevande illimitate Easy. Con “SalvaEstate Plus” sono comprese anche le quote di servizio alberghiero per tutti gli occupanti della cabina.

Insomma, una vera a propria strategia di marketing che MSC lancia agli appassionati di viaggi per rilanciarsi sul mercato.

Tuttavia, da segnale anche che nella sezione dedicata ai termini e alle condizioni, MSC specifica che il risparmio fino al 100% su una quota crociera corrisponde ad uno sconto fino al 50% per persona per i primi due passeggeri ed è valido su una selezione di partenze nel Mediterraneo fino al 30/04/21. Per partenze dal 01/05/21 al 30/11/21 la percentuale di risparmio potrà essere soggetto a variazione.

