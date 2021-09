Il bouledogue francese è una delle razze più amate degli ultimi tempi. Ha una personalità molto particolare e un temperamento dolcissimo ed equilibrato. Il suo muso tenerissimo e l’espressione dello sguardo dicono più di tante parole. In tanti scelgono il bouledogue francese perché fin da piccolissimo sviluppa un attaccamento eccezionale al proprio padrone. Quindi se stiamo cercando un’amorevole compagnia è proprio il cucciolo che fa per noi.

I cani di questa razza particolare, però, hanno anche tante esigenze. Il bouledogue è un cane del tipo molossoide, razza che, per definizione, ha come caratteristica la forza fisica. È quindi molto energico e ha bisogno di muoversi, di correre, di scaricare e di nutrirsi con gli alimenti più adatti alla sua muscolatura. I bouledogue hanno un bisogno costante di attenzioni e di cure. Quindi ecco come prendersi cura di un bouledogue francese in poche semplici mosse.

Le caratteristiche del bouledogue francese

Un bouledogue è un cane che si fa notare, ama essere al centro dell’attenzione. Non abbaia spesso ma adora sbuffare e brontolare, caratteristiche le lo rendono buffissimo e divertente. Gli piace passeggiare col padrone perché va particolarmente fiero della relazione d’amore che ha instaurato con lui. Durante la strada, infatti, potrebbe fermarsi spesso per guardare verso di noi. Ha un peso medio di 11-15 kg per 27-30 cm di altezza. Il suo pelo è generalmente corto e liscio. Il musetto è schiacciato e le orecchie stanno sempre dritte. Gli arti sono corti e arcuati.

Come prendersi cura di un bouledogue francese in poche semplici mosse

Un bouledogue francese maschio ha un’alta probabilità di sviluppare cancro ai testicoli, mentre la femmina è spesso vittima di infezioni uterine e cancro al seno. La razza bouledogue, in particolare, necessita di molte cure e quindi, per far in modo che il nostro cucciolo sia sempre in salute, dovremmo fargli fare amicizia con medici e dottori.

Quanto è bello tenere il nostro cagnolino in braccio? Coccolare un bouledogue è rilassante e bellissimo, ma mentre lo facciamo possiamo pensare anche a visitarlo. Controlliamo spesso gli occhi, il naso, la pelle e le gengive. La dentatura per un cane è molto importante, gengive e denti devono sempre essere puliti.

Ultimo consiglio, per ordine ma non certo per importanza, la dieta. Un bouledogue vuole mangiare in modo sano ed equilibrato in modo da non salire di peso e sviluppare obesità. Il sovrappeso per questa razza di cane è una condizione pericolosissima ma, con la giusta alimentazione, può essere facilmente evitata.