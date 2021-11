Le piante da appartamento possono essere una straordinaria aggiunta allo stile della casa. Non solo riempiono angoli un po’ spogli o mensole vuote, ma se ce ne prendiamo cura possono anche diventare davvero stupende, dei veri e propri complementi d’arredo.

Si sa, però, che non tutte le piante sono semplici da gestire, soprattutto in inverno. Bisogna fare sempre attenzione alle temperature rigide e alla giusta irrigazione. Un vero problema per chi non ha il pollice verde o troppo tempo a disposizione.

Come prendersi cura della meravigliosa e scenica Beaucarnea e farla crescere sana e rigogliosa

Alcune piante, però, richiedono davvero pochissima manutenzione e possono darci incredibili soddisfazioni. Basti pensare, ad esempio, alla dracena o tronchetto della felicità che si sviluppa in altezza. Una pianta che rende l’ambiente elegante e purifica anche l’aria dallo smog e altri composti volatili.

Oggi, ci occuperemo della Beaucarnea, anche detta piede d’elefante ed è facile intuire il perché. La particolarità di questa pianta succulenta sempreverde è il rigonfiamento alla base del fusto. Le foglie lunghe e sottili ricadono dalla sommità della pianta a pioggia.

Esistono diverse specie di questa pianta ma quella più conosciuta è sicuramente la recurvata. Originaria del Messico questa piantina ha una crescita lenta, ma nelle giuste condizioni si può trasformare in incredibili alberi di 15 metri. In casa, però, non c’è da temere, al massimo raggiungono 2 metri di altezza.

Come prendersene cura

Per curare al meglio la Beaucarnea è necessario conoscere qualche piccola informazione che la rende diversa dalla maggior parte delle piante. Prima di tutto l’irrigazione, in estate e primavera si può procedere normalmente evitando ristagni di acqua. In autunno e inverno, però, l’innaffiatura va completamente sospesa. Infatti, la protuberanza alla base del fusto che sembra una zampa d’elefante è in realtà una riserva d’acqua.

Concimiamola a primavera con del concime liquido o prepariamone uno naturale in casa. Per approfondire basta consultare l’articolo “Niente prodotti chimici in questo fertilizzante tutto naturale per avere piante bellissime e rigogliose.”

Importantissimo liberarsi delle eventuali foglie secche o ingiallite fin dalla base del fusto. Se la foglia è completamente secca questa operazione è necessaria per non affaticare la pianta. In più una volta stabilita la posizione non spostiamola perché non ama riadattarsi a nuovi spazi. Scegliamo un punto luminoso e anche ben esposto, non vicino a fonti di calore. L’ideale sarebbe posizionarla vicino a finestre grandi esposte a Sud ma attenzione alle correnti d’aria.

Ecco, quindi, come prendersi cura della meravigliosa e scenica Beaucarnea e farla crescere sana e rigogliosa. Con questi piccoli accorgimenti la nostra pianta “piede d’elefante” diventerà sempre più bella e ce la invidieranno tutti. E per l’esterno invece? Per balconi coloratissimi anche in inverno ecco 3 piante incredibilmente belle e resistenti.

