Prendersi cura del proprio cane è importante se si vuole proteggere non solo lui, ma anche noi stessi e chi ci entra in contatto. Lavarlo, curarlo e tenerlo in salute sono semplici azioni che dovremmo ripetere costantemente, per evitare che si ammali o che venga attaccato dai parassiti. Per fortuna, è possibile utilizzare un semplice rimedio per mantenere in salute il nostro amico a quattro zampe, totalmente biologico e facile da reperire. Facciamoci allora guidare dagli Esperti di Cultura e Società di ProiezionidiBorsa per capire come prendersi cura del proprio cane con questo particolare prodotto naturale.

Addio pulci e zecche

Il prodotto ideale per l’igiene del cane è il tea tree oil. Quest’olio naturale dai molteplici benefici è efficace innanzitutto come trattamento antiparassitario. Basta diluirne qualche goccia in un po’ d’acqua e spruzzare la soluzione direttamente sul pelo del cane, con l’aiuto di uno spruzzino nebulizzatore (per intenderci il contenitore del classico detergente per vetri). In questo modo allontaneremo pulci e zecche e terremo il cane al sicuro da malattie come la leishmaniosi. Consigliamo di ripetere il trattamento quotidianamente finché non si vedranno dei risultati.

Per cicatrizzare le ferite

Le proprietà battericide e antinfiammatorie del tea tree oil lo rendono un utile alleato anche per curare le ferite del nostro animale domestico. Possiamo quindi applicare un batuffolo di cotone imbevuto in qualche goccia di olio, tamponando bene sulla zona interessata. Preverremo così le infezioni ed allevieremo il dolore del cane. In questo caso ricordiamoci di utilizzare il prodotto solo sulle ferite già cicatrizzate per accelerare la guarigione. Evitiamo di applicarlo su quelle fresche.

Cane più pulito e profumato

Ecco l’ultimo suggerimento di come prendersi cura del proprio cane con questo particolare prodotto naturale. L’estratto di tea tree oil è utile anche per ridurre il cattivo odore del nostro animale. È sufficiente mischiare qualche goccia di prodotto nello shampoo che usiamo per lavarlo ed il gioco è fatto. Il nostro cane sarà più fresco e profumato e noi non saremo più costretti a sentire il cattivo odore emanato dal suo pelo.

Come prendersi cura del proprio cane con questo particolare prodotto naturale

Il tea tree oil si può trovare facilmente sia al supermercato che in farmacia o erboristeria. Ricordiamo di dosare sempre la quantità di prodotto utilizzato e di non farlo assumere mai al nostro animale per via orale, per non intossicarlo. È fortemente sconsigliato per la cura del gatto.