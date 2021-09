Il periodo del cambio di stagione è un momento di grande scombussolamento non solo per gli esseri umani ma anche per gli animali.

I nostri amici a quattro zampe, e quindi i nostri cani e gatti, potrebbero soffrire proprio come noi nel periodo di passaggio dall’estate all’autunno.

Le due cose che incidono di più sul loro benessere e umore sono la variazione delle temperature e le trasformazioni della durata del periodo luce-buio.

Per quanto riguarda le temperature, già all’inizio di settembre le giornate iniziano ad essere più fresche.

Ma si sa, il termometro è ballerino ed è così che possiamo ritrovarci improvvisamente in mezzo al gelo.

In più le giornate iniziano ad accorciarsi e si gode di meno della luce del sole.

Tutto ciò può far stare male i nostri cani e gatti.

In questo articolo si cercherà, quindi, di capire cosa potrebbe accadere in questo particolare momento dell’anno e come si potrebbero aiutare i nostri amati pet.

Come prendersi cura dei propri amici a quattro zampe per affrontare l’autunno serenamente

Una cosa che capita a cani e gatti durante l’autunno è la muta, molto meno invadente di quella estiva perché viene perso poco pelo.

Gli animali, infatti, si preparano all’inverno infoltendo la propria pelliccia con un massiccio e isolante sottopelo.

Il suggerimento sarebbe, allora, quello di organizzare un bel bagnetto di fine estate e di spazzolare la pelliccia almeno una volta al giorno.

Un’attenzione in più per il gatto che, leccandosi più spesso del cane, ingurgita una maggiore quantità di pelo.

Con l’arrivo del freddo, poi, proprio come l’uomo anche cane e gatto bruciano più calorie e più in fretta.

Potrebbe essere utile fare una visita dal veterinario di fiducia per discutere dell’alimentazione e della dieta autunnale.

È sempre il freddo a rendere la vita all’aperto un po’ più complicata.

Per noi umani il divano, una morbida coperta, il calore della casa sono tentazioni irresistibili.

Ma non è così per i nostri pet, soprattutto per i cani.

Anzi, le temperature più fresche li invogliano a passare più tempo all’aria aperta, magari in nostra compagnia.

Potrebbe essere utile, allora, informarsi sul dog trekking, un’attività che è ideale per l’autunno, e organizzarla con amici e parenti.

Sarebbe opportuno, inoltre, evitare di creare eccessiva corrente in casa, soprattutto nelle zone in cui risiedono i nostri animali.

L’esposizione alla corrente da finestre spalancate potrebbe, infatti, causare un brutto raffreddore con starnuti e inappetenza.

Secondo molti esperti sarebbe, poi, giusto continuare l’applicazione dell’antiparassitario anche con un abbassamento delle temperature.

Pulci e zecche, infatti, continuano ad esserci, in numero ridotto, in autunno e inverno ma se dovessero arrivare in casa potrebbero riprodursi velocemente grazie al calore domestico.

Questo potrebbe essere l’inizio di una fastidiosissima infestazione.

L’umore

Ecco, quindi, come prendersi cura dei propri amici a quattro zampe per affrontare l’autunno serenamente.

C’è, però, un’ultima cosa che non andrebbe sottovalutata.

Si tratta degli sbalzi d’umore che potrebbero colpire i cani e i gatti, causati dai cambiamenti atmosferici e dall’accorciamento delle giornate.

Quando li vediamo un po’ mogi, con gli occhietti tristi, o irrequieti, potremmo giocare con loro e fargli fare un po’ di movimento.

Infine, non dovremmo dimenticarci di programmare una sessione di coccole quotidiana.