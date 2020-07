A volte risulta molto difficile prendere delle decisioni, soprattutto quando da queste dipendono il nostro futuro e di conseguenza la nostra felicità. Sappiamo che non tutte le cose possono essere sintetizzate a un modello o un grafico, però sicuramente fare uno schema e darci dei modelli mentali ci può aiutare. In realtà l’obiettivo è quello di capire quali sono le nostre priorità. Quindi come prendere decisioni migliori con l’aiuto dei modelli mentali? Andiamo passo per passo. Come possono aiutare i modelli mentali? Ecco alcuni esempi che potranno esserti utili nelle future decisioni che prenderai.

Alcuni consigli su come prendere decisioni migliori

1) Quando ti senti sopraffatto da una serie crescente di attività cerca di costruire una matrice decisione e stabilire quali sono le tue proprietà. In questo modo capirai quale è il punto di partenza migliore.

2) Prima di fare accuse o di prendere decisioni troppo affrettate utilizza le ‘’5 why’’ per comprendere meglio le motivazioni delle persone o per raggiugere la causa di un problema. In questo modo sarà anche più semplice trovare un modo per risolvere.

3) Devi impostare delle scadenze! Impostare delle scadenze o eventi forzati positivi che ti possano incoraggiare a fare dei cambiamenti e raggiungere i tuoi obiettivi.

4) Separa le buone idee da quelle sbagliate. Scrivi il tutto nero su bianco, fai un bel sonnellino e il giorno dopo, a mente fresca, rileggi.

5) Il tempo passa comunque. Ricordati che il tempo non è infinito. Non lasciare a domani le cose che potresti fare oggi, dicono. Anche se è difficile, o risulta quasi impossibile devi provare a farlo comunque.

Leggi libri a riguardo

Ci sono tanti libri che ti possono indirizzare verso una vita migliore. Dico ‘vita migliore’ perché prendere delle decisioni a nostro favore darà anche una svolta a quella che potrebbe essere la nostra quotidianità. Per capire come prendere decisioni migliori con l’aiuto dei modelli mentali leggi più libri, soprattutto quelli di psicologia.