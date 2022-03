La pasta a pranzo è una tradizione italiana che allieta le nostre tavole e ci fa sentire sempre un po’ a casa.

Lunga o corta, al dente o ben cotta, l’importante è mangiarla. Ogni giorno possiamo provare sughi diversi, rossi e bianchi, a seconda delle nostre preferenze culinarie. C’è chi ama la pasta ben condita e chi, invece, la predilige quanto più semplice possibile.

In ogni modo, si tratta di un alimento irrinunciabile non soltanto per noi italiani, ma anche per tanti stranieri amanti della nostra cucina. Tuttavia, dilaga ormai da tempo la diceria secondo cui la pasta faccia ingrassare e che, quindi, chi vorrebbe perdere qualche chilo farebbe meglio ad evitarla.

Niente di più sbagliato, perché il classico piatto di spaghetti che tanto ci piace, non è solo buono ma è anche ricco di proprietà. Non solo carboidrati, ma anche ottime quantità di potassio, fosforo e magnesio fanno di questo alimento uno dei migliori dal punto di vista nutrizionale.

D’altra parte, se abbiamo deciso di variare la dieta e ridurre il consumo del carboidrato per eccellenza, ecco come sostituirlo con alternative semplici e gustose.

Come potremmo sostituire 100 grammi di pasta per tenere sotto controllo i carboidrati senza rinunciare al piacere della tavola

I rapporti tra alimenti sono oggetto di attenzione da parte di molti nutrizionisti già da anni e le scoperte recenti risultano fondamentali in campo alimentare.

A proposito dei carboidrati più famosi e consumati, la prima sostituzione è quella tra pasta e pane.

Il rapporto sarebbe di 1:1.4/1.5, per cui a 100 grammi di pasta corrisponderebbero orientativamente 140 grammi di pane.

Per quanto riguarda le patate, qui il rapporto è di circa 1:4, pertanto 100 grammi di pasta equivarrebbero a 400 grammi di patate.

Passando poi a cereali come riso, farro e orzo, questi si trovano in un rapporto di quasi totale parità con la pasta. Quindi, come potremmo sostituire 100 grammi di pasta? Proprio con 100 grammi di questi cereali.

Questi valori sono pur sempre approssimativi, ma ci possono essere molto utili per due ordini di ragioni. In primis, per non credere che la pasta sia nemica della dieta e che riso e cereali simili siano, al contrario, alleati della bilancia.

In secondo luogo, è importante variare e provare cibi nuovi rispetto ai soliti.

Ricordiamo, inoltre, che ciascuno degli alimenti elencati ha delle specifiche proprietà nutritive che lo rendono unico e fondamentale per il nostro benessere a 360 gradi.