Nell’immaginario collettivo, davanti ai nostri occhi, tutti abbiamo i buonissimi e golosi cannoli siciliani. Un vero e proprio tripudio di bontà e che qualche volta ci possiamo anche concedere. Senza dimenticare che questo meraviglioso dessert è uno dei dolci più apprezzati del Mondo, ognuno conta circa 205/210 calorie. Ma se in una cena vogliamo fare impazzire di invidia e di golosità i nostri ospiti, proviamo a preparare questi mini-cannoli con crema di broccoli, unici nel gusto e belli da vedere. L’alternativa che non ci porterà sulla bilancia coi sensi di colpa subito dopo averli mangiati.

Buoni e salutari

Come potremmo preparare degli splendidi cannoli diversi dal solito, seguendo la ricetta della nostra Redazione per una trentina di cannoli:

250 gr di farina;

30 gr di burro ammorbidito;

1 uovo piccolo;

1 cucchiaino di lievito per impasti salati;

2 cucchiaini di sesamo;

100 ml di acqua;

olio per friggere;

uno stampo per cannoli piccoli.

Per la crema di farcitura dei cannelloni:

700 grammi di broccoli;

300 gr di ricotta;

sale e pepe.

Come potremmo preparare degli splendidi cannoli diversi dal solito con poche calorie e tantissime vitamine e altrettanti antiossidanti

Passiamo alla preparazione.

Mescoliamo in una ciotola la farina, il lievito, il sesamo, il burro e l’acqua e impastiamo fino a ottenere una palla liscia.

Su una spianatoia stendiamo la pasta alta massimo 2 millimetri e tagliamo in quadrati di 10 cm.

Avvolgiamo nell’apposito stampo e friggiamo in abbondante olio caldo.

Passiamo, quindi a lessare i broccoli in acqua calda salata, dopo averli ridotti in piccoli pezzi, per una decina di minuti, frullandoli con il mixer.

Lavoriamo la ricotta e aggiungiamo la crema di broccoli, aggiustando di sale e pepe.

Una volta ottenuta la crema, farciamo i cannoli che nel frattempo si saranno raffreddati e portiamoli a tavola per una ricetta gustosa e salutare.

Due ingredienti salutari dei nostri cannoli salati

Due ingredienti salutari per i nostri cannoli salati: il broccolo e il sesamo. Tantissime vitamine e fibre nel broccolo, assieme a una valanga di minerali e antiossidanti. Broccoli e cavoli, come sappiamo sono da anni spot pubblicitario dell’alimento salutare. Il sesamo è uno degli alimenti del futuro. Indicato dagli esperti come potenziale alleato della salute del cuore e delle ossa. Molti ricercatori lo indicherebbero anche come importante aiuto nella lotta all’ossidazione e all’invecchiamento del cervello. Grazie alla sua ricchezza di nutrienti.

