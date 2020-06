Come potenziare le proprie energie fisiche e mentali per performare sempre al meglio

L’articolo odierno nasce in un momento storico cruciale dove l’economia, la finanza e la vita di tutti i giorni hanno dovuto vivere la cruciale prova della Pandemia. Il virus ha modificato forse per sempre le nostre vite e ha cambiato alcuni paradigmi italiani e mondiali. Paradigmi cementatisi nel più lungo ciclo economico moderno post crisi 2008.

Il modo di lavorare, di comunicare, di studiare di alimentarsi ha subito in questi ultimi 90 giorni un cambiamento epocale. Ha creato crisi, opportunità ma anche molto stress di adattamento per miliardi di persone nel mondo.

Le ferite lasciate dalla Pandemia 2020 sono ancora molto profonde sia nel tessuto imprenditoriale, sia nei portafogli dei risparmiatori sia nel benessere di milioni di persone. A causa della “reclusione casalinga forzata” hanno visto crescere in media il proprio peso dai 4 ai 10 chili ed il triplicarsi degli infarti in questo ultimo trimestre. Tutto ciò come da allarme lanciato dalla SIC (Società Italiana di Cardiologia).

L’impossibilità di uscire, il divieto di correre e di frequentare palestre e piscine, la sedentarietà mista ad una frenesia alimentare. Combattere lo stress delle giornaliere notizie riguardanti: la cassa integrazione, il crollo dei mercati sommatasi alla mancanza di incassi per 90 giorni. Tutto ciò ha impattato sul fisico e sullo stato di benessere psichico di milioni di persone.

Un caso di studio utile

Oggi vogliamo raccontare la storia di Mario Tredici, uno stimato direttore di filiale di una Banca privata operativa nel nostro paese dal 1973. Una storia di successo costruita sulla relazione con il cliente che, solo nel 2019 ha avuto più di 900 milioni di raccolta netta.

La forza e la tenacia delle persone che ci lavorano hanno permesso a questa boutique finanziaria di ottenere risultati di rilievo nel panorama nazionale. Quindi Mario ha ben scolpiti, nel suo DNA come nel suo fisico, i valori della velocità, della fiducia in se stessi, del risparmio e della performance.

Sentiamo dalle sue parole come ha vissuto sia a livello di lavoro sia di benessere fisico questo impegnativo trimestre della Pandemia:

“Partirei con il dire di essere un tipo sportivo”. Anche se ho avuto la finanza e la banca al centro di tutta la mia vita di ormai cinquantenne. Non riuscivo ad ottenere risultati ottimali in termini di benessere in quanto lavorando al Centro di Roma, il fattore alimentazione è molto difficile da gestire. Lavorando mediamente 10 ore al giorno in questo periodo con le restrizioni in filiale ed i tagli momentanei di organico, era diventato duro allenarsi e riuscire a nutrirsi in modo adeguato.

Il problema della vita frenetica

Ci sono pochi locali accessibili nel Centro di Roma che offrono una alimentazione adeguata, con il corona virus da marzo, la situazione poi è precipitata!

Penso di essere uno dei pochi che in questo contesto è riuscito ad organizzarsi e a risolvere la problematica alimentare. Riuscendo a preparare con facilità e velocità dei pasti adeguati che mi hanno fatto perdere massa grassa e definire la muscolatura corporea anche con notevoli risparmi economici. Sono riuscito ad avere maggiore potenza e resistenza muscolare riuscendo ad allenarmi regolarmente dopo la giornata lavorativa. Grazie ad una maggiore focalizzazione e concentrazione. Mi sento anche più reattivo da un punto di vista mentale e riesco ad affrontare meglio le giornate lavorative. Giornate che nel periodo del blocco sono state notevolmente impegnative. Riesco anche a gestire mercati molto volatili come quelli attuali. Situazioni in cui 60 giorni siamo passati da un -40% ad un impressionante recupero specialmente sui mercati americani”.

(I risultati in termini i perdita di peso ed aumento dell’energia descritti nella testimonianza o rappresentati nelle foto non sono standard per ciascun individuo, uno stile di vita sano ed attivo e una dieta varia, equilibrata e controllata sono necessari per una trasformazione sana e duratura.)

Ringraziamo Mario Tredici per averci raccontato la sua esperienza lavorativa, nutrizionale e sportiva in questo periodo impegnativo della Pandemia. E poi, come si vede dalle foto, Mario non avrà paura dell’imminente prova costume…

Sai che anche tu potresti ottenere il massimo della lucidità mentale, dell’energia e del benessere per poter performare nelle tue operazioni finanziare, nella tua professione e in generale nella tua vita?

SE VUOI SAPERNE DI PIÙ CLICCA QUI