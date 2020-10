Rispetto ad anni fa, oggi la maggior parte delle abitazioni ha una propria linea internet. Internet è diventata una priorità, e la sua diffusione ha subito una crescita enorme tanto da cambiare lo stile di vita di tutti, grandi e piccoli.

I motivi sono tanti, tutti hanno sempre il cellulare a portata di mano, per fare una ricerca su Google, e conoscere le notizie del mondo, per studiare, lavorare o per arrivare nei luoghi che non si conoscono.

Avere la connessione internet nella propria abitazione è importante, ma spesso capita che ci sono delle parti in casa dove la ricezione non arriva, oppure c’è ma, poco e male.

Se si ha la necessità di aumentare o potenziare il segnale Wi-Fi della propria rete domestica, si possono evitare procedure complicate, attraverso l’uso di una semplice lattina di birra vuota, di Coca-Cola o di qualsiasi altra lattina.

Ecco come potenziare la connessione Wi-Fi con una semplice lattina

Cosa occorre

1 lattina di birra vuota da 500 ml;

forbici adatte a poter tagliare il metallo;

cutter o un altro attrezzo per poter tagliare la lattina;

nastro bioadesivo.

Procedimento

Lavare con cura la lattina di birra e asciugarla bene. Rimuovere la linguetta situata sulla parte superiore.

Con il cutter o un grosso coltello, facendo molta attenzione, tagliare la parte inferiore staccandola completamente.

Tagliare la parte superiore, quella con l’apertura, facendo attenzione a non levarla del tutto. Deve restare un pezzetto attaccato al corpo della lattina.

Con le forbici praticare un taglio in linea retta sulla lattina. In questo modo sarà completamente aperta. Modellarla in modo da darle una forma concava. Ora si vedrà come potenziare la connessione Wi-Fi con una semplice lattina.

Inserire l’antenna del router nel foro della lattina dove c’era la linguetta. Darle un sostegno laterale in modo che possa stare in equilibrio, basta anche un semplice portapenne oppure fissarla sulla base del modem con un nastro bioadesivo. Ed ecco fatto! Ora il segnale dovrebbe essere potenziato e la lattina è diventata un’antenna di potenziamento del segnale!