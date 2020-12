Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il cibo è una delle fonti più grandi e sicure di gioia e allegria. Deliziando il proprio palato, infatti, le persone riescono a essere di buonumore. Ma, affinché ciò avvenga, è necessario che in tavola ci siano dei piatti squisiti. Insomma, bisogna presentare delle ricette di un certo livello. Non si tratta per forza di essere dei grandi chef o di preparare dei piatti complicati, ma piuttosto di saper valorizzare anche i cibi più semplici, seguendo dei passaggi elementari. E questo è proprio il caso della ricetta che noi del team di ProiezionidiBorsa vogliamo presentare oggi. Infatti, basterà avere in casa due ingredienti molto semplici: salmone e spinaci. La cena prenderà tutta un’altra piega. Qualcuno si è appena chiesto: “Come possono salmone e spinaci trasformare completamente una serata?”. Beh, possono eccome, con questa incredibile e squisita pasta sfoglia.

Come possono salmone e spinaci trasformare completamente una serata?

Gli ingredienti necessari per realizzare questo piatto sono i seguenti:

50 ml di acqua;

250 gr di farina 00;

olio extravergine di oliva;

1 uovo;

300 gr di salmone affumicato;

350 gr di spinaci;

1 cipolla fresca;

100 gr di ricotta;

sale;

burro.

I passaggi necessari per la realizzazione del piatto

Per prima cosa, bisognerà stendere la farina su un ripiano, aggiungendo l’acqua, l’uovo e qualche goccia di olio extravergine di oliva. Ora, bisognerà impastare, fino a che il composto non sarà abbastanza compatto. Adesso, bisognerà avvolgere l’impasto nella pellicola da cucina, lasciando in posa nel frigorifero per circa mezz’ora. Intanto, sarà il momento di rosolare la cipolla in una padella, aggiungendo gli spinaci, fino a che non saranno abbastanza teneri. Quando la consistenza desiderata sarà raggiunta, allora potranno essere tritati con una forbice e mescolati con ricotta e sale.

Intanto, dopo che sarà trascorsa la mezz’ora necessaria, si potrà riprendere l’impasto e lo si dovrà stendere, fino a renderlo piuttosto sottile. Su di esso, andranno stesi ricotta e spinaci e, successivamente, alcune fettine di salmone. Ora è il momento di infornarlo. Il forno dovrà essere impostato a 180° e la pasta sfoglia dovrà cuocere per circa 40 minuti. Poi, bisognerà distribuire nuovamente sull’impasto il composto di spinaci e ricotta, aggiungendo successivamente il salmone affumicato. Ora, basterà unire gli estremi della pasta, come un vero e proprio rotolo, per poi spennellare il tutto con del burro fuso. Dopo aver fatto cuocere in forno, sempre alla stessa temperatura, per mezz’ora, il piatto sarà pronto!

