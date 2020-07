L’età media in Italia continua a salire. La speranza di vita è stimata attorno agli 83 anni, sicuramente grazie ai progressi della medicina, alla dieta mediterranea e al clima mite. Questo dato risulta superiore rispetto a paesi come la Germania, gli USA o la Cina. Invecchiare, però, significa anche dover far fronte a nuove necessità, che spesso hanno un costo elevato.

Le pensioni, il più delle volte, non bastano per poter garantire agli anziani i servizi di cui hanno bisogno. Abbiamo già analizzato alcuni modi per crearci una rendita, ma c’è anche la possibilità di detrarre dalle tasse alcune spese.

I costi detraibili e deducibili dalla pensione

Come posso ridurre le tasse sulla pensione? Una delle spese più rilevanti che un anziano si trova ad affrontare è il costo di una casa di riposo o di una badante. Anche quest’anno, queste spese possono essere detratte dalle tasse, dietro presentazione di certificazione medica. Il medico dovrà accertare la necessità di un aiuto per provvedere all’igiene personale, alla vestizione, per deambulare o, più in generale, per compiere gli atti della vita quotidiana.

Secondo l’attuale normativa, le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale sono detraibili dall’Irpef, nella misura del 19%. La detrazione viene calcolata sullo stipendio della persona assunta, per un importo massimo di 2100 euro l’anno. La detrazione spetta se il reddito complessivo del datore di lavoro non supera i 40.000 euro. Questa detrazione può essere usufruita sia dalla persona che beneficia direttamente dell’assistenza sia dai familiari, anche quando l’assistito non è fiscalmente a carico.

Un approfondimento in più

La detrazione spetta anche se le prestazioni di assistenza sono rese da una casa di cura, di riposo o da una cooperativa di servizi. Allo stesso modo, la detrazione è applicabile nel caso in cui sia un’agenzia interinale ad occuparsi di reperire la persona di servizio, a gestirne l’assunzione e le incombenze burocratiche. Come posso ridurre le tasse sulla pensione? La legge consente anche di portare in deduzione dal reddito imponibile i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori. Ovvero, l’importo totale dei contributi versati per gli addetti ai servizi familiari nell’anno di imposta di riferimento. Questi contributi sono deducibili fino all’importo massimo di 1.549,37 euro.