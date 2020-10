Mangiando a volontà ciò che voglio, come posso dimagrire? È davvero possibile?

Perdere peso, senza sforzo, è il sogno di tutti. Ma, in realtà, è vero che si può dimagrire mangiando a volontà. Tuttavia, non mangiando tutto ciò che si desidera.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Infatti, per dimagrire, sarà necessario, e determinante fare qualche rinuncia. Allora, come posso dimagrire mangiando a volontà ciò che voglio?

Di certo non è possibile mangiare tutti i giorni le lasagne a pranzo e la pizza a cena. Ma, per esempio, la verdura si può mangiare a volontà grazie al suo basso apporto calorico.

Come posso dimagrire mangiando a volontà ciò che voglio?

Recandosi da un buon nutrizionista la dieta prescritta sarà certamente bilanciata. Ricca di fibre, e con il giusto apporto di carboidrati e di grassi.

Ma, relativamente ai cibi più golosi, la quantità indicata dal nutrizionista sarà senza dubbio ridotta. Ciò in quanto, anche se il medico non lo dice espressamente, tutte le diete sono inesorabilmente basate sul calcolo dall’apporto calorico giornaliero.

In altre parole, per dimagrire mangiando non esiste una dieta libera. Cioè un regime alimentare senza restrizioni che permetta di perdere peso quasi in maniera miracolosa. Dimagrire mangiando a volontà si può, quindi, sempre e solo con una giusta dieta, equilibrata e attentamente ponderata. Ma non consumando liberamente tutto ciò che si vuole.

Perché la dieta deve essere equilibrata?

Mangiare un pò di tutto, nelle giuste quantità, svolgendo anche, quotidianamente, attività fisica, è la regola d’oro per perdere peso in maniera graduale. E per non riprendere, poi, in seguito, i chili persi anche con gli interessi.

Esistono, in realtà, alcune diete, come la Dukan, che consentono di consumare a volontà cibi proteici. Ma, alla lunga, la voglia di mangiare un piatto di spaghetti, o una fetta di torta, diventerà quasi un’ossessione.

Mangiare a volontà ciò che si vuole per dimagrire è, quindi, una pura illusione. È anche vero, tuttavia, che con una dieta equilibrata e ponderata è possibile, senz’altro, perdere gradatamente peso senza peraltro la necessità di dover gestire il senso di fame.

Con moderazione e, quindi, evitando sempre lasciare tavola con la pancia piena. Quello della sazietà è, infatti, un obiettivo che si può comunque raggiungere ma in modo virtuoso. Senza mai dimenticare, tuttavia, che ci sarà sempre qualcosa a cui dovrai rinunciare.