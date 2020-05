Siamo ormai abituati a ordinare tutto online. Abiti, trucchi, accessori per la casa e chi più ne ha più ne metta. E, soprattutto, è su Amazon che avvengono la maggior parte di questi ordini. Ma, se il prodotto non è quello che il cliente si aspettava, o si vuole annullare un ordine, c’è una domanda che molti si fanno: “Come posso contattare Amazon?”.

Ecco allora una spiegazione veloce di come farlo velocemente e in sicurezza.

I contatti Amazon

Se molti pensano il contatto sia una passeggiata, beh, la realtà è un po’ diversa. Trovare la pagina dei contatti sul sito non è semplicissimo. Ma, una volta capito come fare, vedrete che sarà tutto in discesa. Ecco quindi alcuni modi per contattare Amazon.

Come posso fare?

Ci sono diversi modi: potete infatti usufruire della chat se siete di fretta, con un operatore che vi risponderà in modo simultaneo. Si aprirà una piattaforma di messaggistica sul vostro smartphone che vi permetterà di parlare in tempo reale con l’operatore e spiegare il vostro problema. Se contattate Amazon di sera tardi, sappiate che la chat non sarà disponibile. In quel caso dovrete mandare una mail al contatto ufficiale di Amazon con il vostro problema: la risposta dell’operatore arriverà in pochissime ore.

Se preferite invece spiegare il vostro quesito a voce, Amazon offre l’opzione via telefono con il numero verde ufficiale.

L’app ufficiale di Amazon per iOS e Android

Se nessuna delle tre soluzioni vi ha convinto, c’è un ultimo modo per contattare Amazon: scaricate sul vostro smartphone l’app ufficiale dell’azienda e contattate l’operatore. Basterà andare sulla voce in alto a sinistra “Servizio Clienti” e selezionare nell’opzione “Contattaci” la mail o il Servizio Clienti telefonico.

Insomma, nonostante qualche piccolo dosso iniziale, sembra in fondo che contattare Amazon non sia poi così complicato. Se avete ancora dei dubbi, rileggete attentamente l’articolo per trovare tutte le risposte e vedrete come, con un po’ di attenzione, contattare Amazon non sarà più un problema!