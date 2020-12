Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Con l’approssimarsi del nuovo anno milioni di italiani iniziano a stilare il loro elenco delle buone opere che compiranno. Molte sono incentrate su buoni propositi o impegni vari legati alla salute, o promesse al partner o la speranza di cancellare brutte abitudini.

In tantissimi, però, si chiederanno: ma nel 2021 com’è possibile spendere 1 euro al mercato e tornare a casa milionari?

Come funzionerà la nuova lotteria

Con l’approssimarsi del nuovo anno si va avvicinando anche la data d’inizio della lotteria degli scontrini, fissata al 1° gennaio 2021. Questa nuova lotteria nascerà con l’intento di contrastare l’evasione fiscale, così come avvenuto in altri Paesi che lo hanno finora adottato. Certo, si tratta di un intento che andrà tutto da dimostrare nei fatti, aldilà delle buone intenzioni.

Come funzionerà la nuova lotteria? In realtà non bisogna andare da nessun tabacchi per comprare nessun biglietto. Funzionerà in maniera semplice e in automatico quando si effettueranno gli acquisti ordinari di un bene di consumo. Un momento prima di pagare alla cassa, ogni cittadino maggiorenne e registrato per la partecipazione al gioco dovrà esibire il suo codice lotteria.

Quest’ultimo è un codice alfanumerico di 8 caratteri che darà diritto a un biglietto virtuale per ogni euro di spesa effettuato e fino al limite massimo di mille euro.

Emesso lo scontrino legato a un certo acquisto, l’Agenzia delle Dogane abbinerà un tagliando. Ora, in pratica, si hanno tutti gli elementi in mano per poter partecipare. L’acquisto di un bene, un biglietto virtuale e un tagliando. Al riguardo dobbiamo ricordare che il tutto partirà dall’anno prossimo.

Ecco come vincere 5 milioni di euro

A questo punto non resterà che attendere le estrazioni che avranno cadenza (le estrazioni ordinarie) settimanale, mensile ed annuale. Ogni singolo atto di spesa, e quindi ogni scontrino, darà il diritto di partecipare una sola volta a tutte e tre le estrazioni.

Questo vale anche quando uno stesso scontrino avrà dato vita a più biglietti virtuali, perché appunto l’importo è stato superiore all’euro.

Se anche si fosse perso lo scontrino fiscale relativo all’acquisto non sarà un problema. Il codice lotteria, infatti, consente tranquillamente di risalire all’acquirente-partecipante.

Ecco dunque com’è possibile spendere 1 euro al mercato e tornare a casa milionari con i seguenti premi in palio

I premi messi in palio si dividono in due fasce: quelli a cui partecipano chi paga in contanti e quelli a cui partecipano solo chi paga senza contante. Quindi con uno dei metodi di pagamento tracciabili (bancomat, carta di credito o debito, etc). I premi previsti dalle estrazioni ordinarie per chi paga con questa modalità, sono i seguenti:

a) 15 premi settimanali da 25 mila euro cadauno;

b) 10 premi mensili che danno diritto a una vincita da 100.000 l’uno;

c) 1 premio annuo da 5 milioni di euro.

I premi previsti invece alle estrazioni ordinarie e validi per chi paga in contanti sono di importi minori. Sono poi previsti premi anche per gli esercenti e pari a:

a) 15 premi settimanali da 5 mila euro ciascuno;

b) 10 premi da 20.000 euro ogni mese;

c) 1 solo premio annuale da un milione di euro.

Le compere che non danno diritto a partecipare

Come tutti i giochi, anche la lotteria degli scontrini ha delle eccezioni. La prima è che non valgono gli acquisti effettuati al di fuori dei negozi fisici tradizionali. La seconda è che vi sono delle categorie di beni che non danno diritto a nessun biglietto virtuale. Si tratta degli acquisti di beni e servizi impiegati nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione. E di quelli per i quali il cliente chiede al rivenditore la fattura fiscale al fine di detrarre o dedurre la spesa dal suo reddito.

Quando suol dirsi “strani scherzi del destino”: ecco, infatti, com’è possibile spendere 1 euro al mercato e tornare a casa milionari.