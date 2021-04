Se utilizziamo la testa e lasciamo a casa la pigrizia, possiamo trascorre una vacanza senza necessariamente svuotare il portafogli. Ecco come possiamo risparmiare in vacanza con questi piccoli accorgimenti senza rinunciare al divertimento e senza sacrifici per un periodo di relax, cultura e svago.

Gli spostamenti

Se abbiamo optato per una città, usiamo i mezzi pubblici oppure, nei limiti del possibile, spostiamoci a piedi. Anche perché camminare fa bene.

Se poi siamo in un luogo di villeggiatura, o in aperta campagna, possiamo informarci sul noleggio di bici. Consideriamo, poi, il pranzo fuori. Anziché andare sempre a ristorante o frequentare bar costosi, possiamo puntare a un supermercato. Vicino al luogo prescelto per il pernottamento. Faremo la spesa prima delle nostre escursioni e prepareremo spuntini veloci in autonomia.

Per gli acquisti

Evitiamo magari le zone troppo centrali dove si concentra l’offerta turistica e i prezzi di solito sono più alti. Meglio cercare mercatini, negozi e supermercati fuori dal percorso turistico. Risparmieremo di molto senza rinunciare alle nostre spese. Quelle necessarie e quelle di vanità.

Informiamoci bene prima di uscire

Tramite il web documentiamoci sulle varie attrazioni che offre la location prescelta. Se e dove ci sono sagre, eventi culturali, spettacoli gratuiti, musei con ingresso gratuito. E altre attrazioni aperte al pubblico.

Soprattutto l’estate è piena di queste “offerte”. Ma bisogna sapere quando e dove andare. Quindi meglio cercare la sera prima.

Scarichiamo un’app

Tra gli altri modi per capire come possiamo risparmiare in vacanza con questi piccoli accorgimenti senza rinunciare al divertimento e senza sacrifici per un periodo di relax, cultura e svago, ci sono le app gratuite. Scarichiamone qualcuna tra quelle pensate proprio per turisti.

È un modo per risparmiare su guide, mappe della città, dizionari tascabili. Ma soprattutto è una soluzione logistica che ci fa ottimizzare il tempo a disposizione.