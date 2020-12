Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Tutti amano le uova, ma spesso la loro cottura è insidiosa soprattutto se si vuole prepararle sode all’esterno, ma colanti dentro. Per questo oggi vi diamo uno spunto molto utile per non fallire in questa delicata missione: ecco come portare in tavola un perfetto uovo alla coque, sodo fuori e morbido e colante dentro. Vediamo come fare:

Gli ingredienti

Ecco, di seguito, gli ingredienti necessari :

a) un uovo;

b) un tazza piena di acqua gelida;

c) cubetti di ghiaccio quanto basta.

La semplicissima operazione

Per prima cosa è necessario mettere a bollire un pentolino di acqua e inserire subito dentro l’uovo. Appena l’acqua comincerà a bollire bisogna, dunque, iniziare a contare il tempo con un timer.

È necessario, infatti, che l’albume inizi a essere del tutto solidificato, lasciando però la parte del tuorlo ancora molle e cremosa. Dal bollore vanno contati sei minuti e in questo calcolo è meglio essere il più precisi possibile.

Mentre passa il tempo riempiamo un bicchiere di acqua gelida e magari aggiungiamo anche qualche cubetto di ghiaccio direttamente dal freezer. Allo scadere del tempo, raccogliamo con un cucchiaio di acciaio, l’uovo e buttiamolo nell’acqua fredda.

Questo shock termico serve a bloccare istantaneamente la cottura. Aspettiamo una decina di minuti e quando il guscio si sarà raffreddato, cominciamo delicatamente a sbucciarlo. Ecco un uovo perfetto da portare subito in tavola per la felicità del proprio palato.

Oggi abbiamo dato un’idea innovativa su come portare in tavola un perfetto uovo alla coque, sodo fuori e morbido e colante dentro. E ciò attraverso la semplicissima operazione sopra descritta.

