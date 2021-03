Godere della sicurezza e della riservatezza svizzera è nell’immaginario collettivo la soluzione all’insicurezza del nostro sistema finanziario. Quante volte nel mezzo delle crisi da spread o delle crisi politiche abbiamo sentito di persone che spostavano i soldi per paura.

Molti penseranno ai famosi “spalloni” che portavano in Svizzera soldi contanti derivanti spesso da attività poco oneste. Altri si chiederanno come portare i soldi in Svizzera legalmente? Sembrerebbe uno scoglio rilevante, ma è più semplice di quello che sembra.

Ci sono due modi principali per superare tale scoglio: l’apertura diretta e quella indiretta.

Come aprire un conto in Svizzera

Aprire un conto direttamente in Svizzera è la prima soluzione. In questo caso il risparmiatore dovrà recarsi personalmente oltreconfine presso una filiale bancaria e aprire direttamente il conto. È necessario recarsi di persona per le normative antiriciclaggio che impongono il riconoscimento del cliente.

Una volta aperto il conto e ottenute le coordinate si potrà effettuare il bonifico dall’Italia. Tale operatività andrà dichiarata nel quadro RW della dichiarazione dei redditi.

La seconda soluzione è più semplice ed è la testimonianza di come portare i soldi in Svizzera legalmente sia possibile anche senza andare oltreconfine. In questo caso è sufficiente aprire un conto presso una fiduciaria statica italiana.

La fiduciaria statica rappresenta un contenitore giuridico che gestisce i beni per conto terzi. In questo caso è la fiduciaria italiana che apre il conto in Svizzera e opera da sostituto d’imposta per conto del risparmiatore.

Costi delle due soluzioni

Per quanto riguarda i costi le soluzioni hanno sensibili differenze. Nel caso di apertura diretta del conto le condizioni commissionali saranno trattate direttamente con la banca stessa. Successivamente bisognerà mettere in conto i costi della dichiarazione in Italia.

Nel caso della fiduciaria statica il compenso di tale società è comprensivo sia del costo di apertura del conto sia di quello di tenuta contabile. La società fiduciaria si occupa di tutte le incombenze burocratiche.