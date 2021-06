Essere sempre eleganti e alla moda è l’obiettivo di molti. Nelle mezze stagioni o d’inverno, tuttavia, probabilmente è più semplice. Ci sono diversi accessori che si possono abbinare alla perfezione. Maglioni, jeans, sciarpe e cappelli ci offrono molti assist di stile.

In estate, invece, le cose si complicano.

Nelle prossime righe si vedrà come portare i pantaloni corti per apparire sempre eleganti e alla moda.

Il caldo si fa sentire

I vestiti classici dell’estate sono magliette o camicie a maniche corte e pantaloncini. Tutto ciò ci permette di combattere il caldo. Un altro obiettivo è evitare di sudare anche nelle giornate più torride e afose.

Ma perché dovremmo mettere da parte lo stile?

Come portare i pantaloni corti per apparire sempre eleganti e alla moda

Per fare sempre bella figura in estate, bisogna seguire determinati indicazioni. Indossare dei pantaloni corti non è facile come si potrebbe pensare. Si può correre il rischio di apparire troppo puerili. Per fortuna si tratta di consigli semplici ma che possono fare la differenza.

In primo luogo è importante porre attenzione sulla lunghezza. I pantaloni devono essere appena sopra il ginocchio. In questo modo si avrà sempre un aspetto distinto e mai trasandato.

Gli shorts devono calzare a pennello. Se si dovesse intravedere lo slip, sarebbe un errore imperdonabile.

I tessuti dei pantaloni possono essere i più disparati. Si può scegliere, ad esempio, il denim che si abbina con tutto. L’importante, tuttavia, è non usare colori troppo sgargianti. Blu navy, beige o grigio vanno benissimo.

Non bisogna eccedere con gli strappi. Il look aggressivo e troppo casual va bene per gli adolescenti ma non per gli adulti. Lo stesso vale per le tasche troppo grandi e ingombranti.

Un ultimo consiglio, infine, è di indossare delle scarpe basse e dei fantasmini a scomparsa. Conferiranno più slancio alla nostra figura.