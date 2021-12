Come portare i capelli a 50 anni per vivere una seconda giovinezza con queste acconciature da favola

Cruccio di moltissime donne, i capelli sono parte integrante del nostro look quotidiano. Corta o lunga, colorata o naturale, la capigliatura esprime femminilità e personalità. Un elemento molto caro a tante donne che ne fanno un’arma di seduzione incredibile.

Con il passare dell’età, però, bisognerà fare i conti anche con i cambiamenti della propria chioma. I capelli, infatti, perdono pian piano di vigore e vitalità. Diventano più delicati, sottili e spenti. L’arrivo, poi, dei primi fili d’argento rappresenta un momento importante per le donne, ma anche per tanti uomini. E capire come affrontare questo cambiamento è fondamentale per apparire sempre impeccabili.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Consigli utili per una chioma sempre perfetta

Ovviamente, dopo gli anta sono molte le donne che ricorrono alla tintura per coprire i capelli bianchi. Per, chi, però, non ha il tempo o non vuole recarsi dal parrucchiere, ecco qualche piccolo escamotage. In questo precedente articolo, infatti, avevamo visto come coprire i capelli bianchi poco prima di uscire con questi trucchetti veloci.

Attenzione, però, perché non sempre la tintura è una risposta soddisfacente. Difatti, sono sempre di più le donne che si mostrano al naturale. Paladina di questa nuova tendenza, Sarah Jessica Parker. La celebre attrice protagonista di “Sex and the City” ha sfoggiato con grande vanto i suoi capelli bianchi. Per tornare al colore naturale e dire addio alla tinta ci vorrà qualche mesetto. Per evitare imbarazzanti ricrescite, ecco qualche piccolo consiglio per rendere meno evidente il distacco di colore.

Avere i capelli sani, belli e curati in poche mosse è il sogno di tutte le donne. Talvolta, però, non si dispone del tempo materiale per prendersi cura dei propri capelli. A tal proposito, ecco anche come migliorare i capelli e vederli sempre belli e setosi con 3 trucchi veloci che agiscono di notte.

Ed ora, siamo pronti per svelare come portare i capelli a 50 anni per vivere una seconda giovinezza con queste acconciature da favola

Per sfoggiare un look perfetto a 50 ma anche a 60 anni, molti hair stylist consigliano di evitare tagli pari e netti. L’acconciatura migliore per incorniciare il viso in modo giovanile ed armonico è la “piumatura”. Una scalatura morbida che accompagna dolcemente le linee del viso. Molto gettonato è anche il caschetto scalato a piumatura asciugato liscio, oppure con una piega a onde. Un’acconciatura ideale per chi ha il viso spigoloso.

Molte over 50 hanno deciso di illuminare il viso con dei riflessi più chiari e leggerissimi sul davanti. Un modo per regalare più luce allo sguardo. Ovviamente, il colore dovrà rendere sempre giustizia all’incarnato.

I tagli corti sono sempre i più amati, ma aver superato gli anta non significa dover rinunciare per forza alle lunghezze. Meglio, però, optare per un ciuffo strategico che nasconde le rughe d’espressione sulla fronte.

Da evitare anche tinture dai toni troppo scuri. Bandito il nero e il rosso acceso. Meglio giocare con i riflessi che rendono anche meno difficoltoso camuffare i capelli bianchi.

Ecco, dunque, come portare i capelli a 50 anni per vivere una seconda giovinezza con queste acconciature da favola.