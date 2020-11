Le buste della spesa sono un po’ come le mutande. Si piegano come capita e si mettono nel cassetto. Be’ esiste un modo di piegare le buste delle spesa che le renderà piccolissime e così occuperanno pochissimo spazio. In più è possibile metterle anche tutte in fila super ordinate. Come piegare le buste della spesa per fare spazio in casa, lo vediamo subito assieme.

Piegare a metà, di nuovo a metà e…

Il procedimento è molto semplice e con 5 secondi in più si otterrà un casa in ordine senza buste delle spesa buttate a caso nel cassetto. Prima cosa da fare dunque è stendere la busta aperta su un superficie piana. Piegare a metà la busta e poi di nuovo a metà. Ora quello che si dovrebbe avere sul tavolo è una striscia orizzontale della busta.

Piegare ora in diagonale l’estremità inferiore a destra andando creare una triangolo. La parte inferiore della busta deve combaciare con il lato sinistro della striscia della busta. Piegare ora il triangolo su se stesso e poi piegare di nuovo in diagonale, proprio come fatto prima. Fino a quando non si è arrivati alla fine e rimarrà fuori solo un triangolo.

Quello che bisogna fare ora è prendere quel triangolo e infilarlo in una tasca che si è creata automaticamente nella parte restante della busta. Incastrare bene la parte dentro e quello che si otterrà ora è un piccolo triangolo. Quindi basta a buste buttate in giro in casa, ma ora tutti questi piccoli triangoli si possono mettere in un cassetto ben ordinati.

Per tutte le buste

Questa tecnica è applicabile a tutti i tipi di busta: piccola, grande, di plastica e di cotone. Tanto la tecnica da usare è sempre la stessa. Ed ecco dunque come piegare le buste della spesa per fare spazio in casa.

