Nel Mondo della biancheria da bagno c’è un pezzo che per molti è un must have addirittura imitato dalla moda per sfiziosi cappotti ed è l’accappatoio.

Infatti, chi meglio di questo potrebbe accoglierci appena usciti dalla doccia ancora fumanti e avvolgerci in un caldo abbraccio?

Probabilmente non il telo che con la sua forma rettangolare lascia scoperte spalle e braccia o una grossa parte delle gambe.

Quindi, sembra proprio che nello scontro, per quanto riguarda il comfort, l’accappatoio vinca con una serie di k.o.

Tuttavia, senza dubbio, non passa inosservato, con la sua cintura lunga, il cappuccio, le tasche e i revers.

Insomma, è tanto comodo quanto ingombrante soprattutto quando lo pieghiamo per conservarlo nei nostri mobiletti e armadi.

Con sorpresa di molti, però, esisterebbe un modo per renderlo più snello e lo scopriremo nell’articolo di oggi.

Come piegare l’accappatoio stile hotel in 2 minuti anche in spugna e col cappuccio per occupare pochissimo spazio

Per ottenere il risultato sperato basta capire bene come piegarlo.

Certe volte, spinti anche dalla stanchezza e dal volume dell’accappatoio, lo facciamo “alla buona”.

In particolare, quando è di spugna e ha anche quell’antipatico cappuccio che non sappiamo mai dove infilare.

Oggi, però, cercheremo di eliminare ogni dubbio e di imparare una piegatura da replicare velocemente.

Questa ci permetterà non solo di assottigliarlo per occupare meno spazio ma anche di presentarlo in maniera più elegante, con quel tocco in più per distinguerci.

Procedimento

Come prima cosa avremo bisogno di una superficie piana, abbastanza ampia, dove appoggiarci.

Per esempio, possiamo scegliere il letto oppure il tavolo della cucina.

A questo punto, prendiamo il nostro accappatoio e togliamo la cintura.

Stendiamolo con il lato aperto rivolto verso l’alto, maniche distese verso l’esterno e facciamo combaciare i due lembi e le varie cuciture.

A questo punto stiriamolo bene con le mani per eliminare eventuali pieghe.

Poi, quello che dobbiamo fare è piegarlo come se fosse una maglietta e quindi:

ripieghiamo i lembi avvicinandoli, facendo due pieghe lunghe e della stessa dimensione;

svoltiamo anche le maniche adagiandole sopra queste stesse pieghe;

Ora, stiriamo e sistemiamo anche il cappuccio.

Dobbiamo dargli volume inserendo una mano all’interno, fare un giro di 180 gradi e piegarlo verso i lembi dell’accappatoio.

Così facendo avremo un lungo rettangolo che dobbiamo ripiegare in tre.

Infine, avvolgiamo attorno a questo fagotto la cintura, stringiamo per bene e facciamo un bel fiocco centrale.

Ecco, allora, come piegare l’accappatoio stile hotel in 2 minuti anche in spugna e col cappuccio per occupare pochissimo spazio.

Suggerimenti extra

Possiamo seguire questo metodo anche nel caso di accappatoio in cotone a nido d’ape, in microfibra e anche senza cappuccio.

Inoltre, dopo averlo piegato, potremmo passargli sopra il ferro spruzzando un po’ di vapore per sigillare e ammorbidire il tutto.

