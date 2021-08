Per chi vive in città e desidera ritagliarsi un angolo di vero paradiso in casa, il balcone è di sicuro la scelta giusta. Infatti, con le giuste piante e gli alberi più adatti potremmo creare un vero e proprio giardino dell’eden sempre a portata di mano. Per fare ciò, però, sarà importante considerare la posizione del nostro balcone e quali alberi ne trarrebbero più beneficio. Vediamo allora assieme come piantare un piccolo eden in balcone grazie a questi fantastici alberi da frutto.

A cosa bisogna fare attenzione

Con la fine della bella stagione e l’avvicinarsi del periodo più freddo arriva anche il momento di rendere più bello e accogliente il nostro balcone. Magari pure renderlo speciale, piantando qualche bell’albero dalla chioma folta e dai frutti gustosi e colorati.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Prima di scegliere cosa piantare, però, dovremo considerare alcune caratteristiche e requisiti necessari per ottenere il risultato migliore.

Per prima cosa, dovremo sicuramente misurare per bene lo spazio a disposizione. Sapere quanti vasi potremo posizionare, di che dimensione e di che forma aiuterà a pianificare per bene in modo da sfruttare al meglio gli spazi.

Un altro criterio davvero importante sarà poi quello di considerare la posizione del balcone, quanto è esposto al sole ed eventuali correnti d’aria. In base a questi fattori, migliorabili anche attraverso l’uso di tende o altri ripari, sarà possibile scegliere la pianta perfetta che faccia al caso nostro.

Come piantare un piccolo eden in balcone grazie a questi fantastici alberi da frutto

Un primo esempio potrebbero essere gli alberi da frutto nani: pesco, melo, fico e melograno da balcone sono fantastici esempi che potranno donare al nostro balcone un aspetto misterioso e magico. Allo stesso modo anche l’albero del limone o dell’ulivo potranno aggiungere quel tocco di stile con i loro colori e profumi davvero coinvolgenti. Dovremo però, sempre ricordarci che alcuni di questi potrebbero soffrire in climi troppo freddi: in questo caso sarà utile lasciare sempre aperta la possibilità di portarli in casa nei mesi più rigidi.

Con un balcone con esposizione a nord o ad ovest, potremo garantire un ambiente con ombra, riparo e protezione dal sole. In questo caso le piante migliori saranno il pittosforo, il bosso, l’alloro e l’acero giapponese.

Con un balcone esposto ad est, invece, cresceremo bene piante che richiedono luce intensa e sole al mattino. Alcuni esempi potrebbero essere la camelia, la skimmia e il plumbago.

Infine, invece, in un balcone esposto a sud che, dunque, gode del sole per tutto il giorno, le piante migliori potrebbero essere queste: il gelsomino, la bouganville e anche il calamondino.

Insomma, le possibilità appena elencate sono davvero tante e così variegate che sarà davvero impossibile non ottenere il balcone dei nostri sogni.

Approfondimento

3 fantastiche piante da frutto che renderanno il nostro balcone ricco e colorato come un palazzo fiabesco