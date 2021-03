Sembra uscito da una favola o da un cartone animato, così fantasioso da far pensare ad un lavoro di grafica ben fatto e invece no esiste ed è un tipo di banana precisamente, la banana blu. Come se non bastasse al colore assolutamente atipico si associa un sapore dolcissimo e particolare. Difficili se non impossibili da trovare nei supermercati, è piuttosto facile però procurarsene i semi e scoprire come piantare in casa il golosissimo frutto blu dal sapore di gelato alla vaniglia.

La banana Blu Java, un frutto goloso da scoprire

La banana Blu Java è un frutto straordinario dal sapore di gelato alla vaniglia. La sua polpa ha una consistenza vellutata e cremosa proprio come quella del gelato, una poesia dei sensi, e un sapore e un profumo intensi e simili all’aroma di vaniglia. Proviene dai Paesi del Centro America, ma è possibile trovarla anche nel Sudest asiatico, alle Hawaii o alle isole Fiji. È una pianta che può arrivare dai 4 ai 6 metri d’altezza.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Possiamo star tranquilli, non si tratta del risultato di qualche strana sperimentazione genetica, è un ibrido di due specie di banane originarie del sud-est asiatico, ovvero la Musa balbisiana e la Musa acuminata. I suoi frutti, le banane per l’appunto, quando sono ancora acerbi hanno una bella buccia tendente al blu. Quando invece raggiungono la giusta maturazione diventano di una sfumatura giallo pallido. Questa pianta resiste anche alle più rigide temperature ed è piuttosto semplice da coltivare, scopriamo insieme come.

Come piantare in casa il golosissimo frutto blu dal sapore di gelato alla vaniglia

Con pochi euro navigando sui vari e-commerce, sarà facile trovarne i semi e piantarla. Facilissima da coltivare la Blu Java in 9 mesi darà grandissime soddisfazioni. Una volta che ci saremo procurati i semi, li dovremo porre in un bicchiere acqua, ove li lasceremo per una decina di giorni. In questo modo la pellicola che li riveste si ammorbidirà permettendo alle radici di venir fuori.

Trascorso questo tempo, potremo prepararci a trasferire i semi in vaso. Ci dovremo procurare un vaso di circa 10 cm sia di altezza che di larghezza. Al suo interno porremo una base di 2 cm di argilla espansa, quindi lo riempiremo con un mix di 70% di torba e il restante 30% di sabbia di fiume. A questo punto faremo un buco al centro di circa 2 cm di profondità e vi porremo il seme di banano prelevandolo con una pinzetta. Lo ricopriremo con la terra e con uno spruzzino nebulizzeremo il terreno con l’acqua facendolo impregnare.

Chiuderemo quindi il vaso in un sacchetto di plastica, di quelli per alimenti e lo chiuderemo ermeticamente. Trasferiremo il tutto in un punto della casa in cui la pianta possa prendere molta luce ma senza esporla direttamente al sole. Si correrebbe difatti il rischio di far aumentare troppo la temperatura nel sacchetto “cuocendo” la pianta. Finché non la vedremo spuntare, ovvero dopo un paio di mesi, non sarà necessario annaffiarla. Quando invece nasceranno i germogli, bisognerà liberare il vaso dal sacchetto di plastica ed innaffiarla ogni qualvolta sentiremo il terreno asciutto.

Qualche consiglio

Attenzione! Finché non raggiungerà almeno i 30 cm di altezza non è opportuno esporla alla luce diretta del sole. Dovrà quindi rimanere in un posto ben illuminato ma riparato dato che odia le correnti d’aria. Potrà essere trasferita in giardino solo nei luoghi che non vanno soggetti a gelate. In quest’ultimo caso, meglio tenerla in vaso e trasferirla in un luogo al coperto con i primi freddi. La pianta impiegherà circa 3 anni per diventare adulta ed è solo a questo punto che comincerà a produrre i suoi golosissimi frutti.

Se il lettore è curioso di scoprire altre piante particolari potrà cliccare a questo link.