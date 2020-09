Tra risparmi, spese ed accantonamenti, come pianificare correttamente il tuo budget familiare? La pianificazione delle entrate e delle uscite di cassa è importante non solo per le imprese. Ma pure per i privati. In quanto la famiglia dal punto di vista del fabbisogno finanziario è come un’azienda tra spese prevedibili. E soprattutto tra spese del tutto impreviste. A partire da quelle per la copertura di spese mediche.

Ecco come pianificare correttamente il tuo budget familiare

Ed allora, come pianificare correttamente il tuo budget familiare? Tra risparmi, spese ed accantonamenti? Al riguardo c’è da dire che non servono necessariamente dei software particolari o costosi. Per far quadrare le spese in famiglia. Basta infatti tenere un semplice registro cartaceo. Dove appuntare tutte le entrate ma soprattutto tutte le uscite. Pure quelle di importo che magari si giudicano non rilevanti. Ma che poi invece incidono eccome sul bilancio familiare se sono fatte di frequente. E sistematicamente.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, l'integratore che ti fa dimagrire velocemente - 4 al prezzo di 1 e la consegna è gratuita Scopri di più OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, l'integratore che ti fa dimagrire velocemente - 4 al prezzo di 1 e la consegna è gratuita Scopri di più OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, l'integratore che ti fa dimagrire velocemente - 4 al prezzo di 1 e la consegna è gratuita Scopri di più

Una sezione del registro, inoltre, deve essere riservata a stilare una lista. Quella degli obiettivi di spesa in ordine decrescente per priorità o per necessità. In questo modo si ha sempre un quadro chiaro su una cosa importante. Quella relativa a quanti soldi servono. E se in base alle entrate la famiglia sarà in grado di mettere dei soldi da parte. Che possono diventare poi dei risparmi. Ma anche e soprattutto dei fondi per le emergenze.

Come risparmiare per generare accantonamenti con fini precauzionali

Il risparmio, anche se è a piccole dosi, va infatti sempre fatto. Nonché portato avanti con diligenza per motivi precauzionali. Non a caso è provato, invece, che il risparmio occasionale non porta a nulla. Quasi sempre, infatti, non si riescono nel tempo a mettere dei soldi da parte. In quanto la cattiva gestione del bilancio familiare porta sistematicamente sempre ad una cosa. Ovverosia all’assorbimento completo delle entrate con le spese da sostenere.

Cosa fare ed a chi rivolgersi se non riesci mai a far quadrare il bilancio familiare

Se invece non si riesce mai a far quadrare i conti in famiglia una soluzione c’è. Ed è quella di affidarsi all’esperienza ed al supporto di un professionista. Ovverosia di un esperto della pianificazione finanziaria. Eventualmente pure per investire a lungo termine al fine di far crescere i risparmi. Con un conseguente aumento del tenore di vita da parte di tutta la famiglia.