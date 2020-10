L’app di messaggistica istantanea ha reso da tempo disponibili delle icone in forma di adesivo. Adesso per il grande pubblico sarà possibile creare degli sticker personalizzati animati. In questo modo le chiacchierate virtuali saranno più divertenti e colorate.

Fino a poco tempo fa questa opzione era riservata a pochi privilegiati. Adesso è alla portata di tutti, sia degli utenti Android che di quelli iOS.

C’è da dire che WhatsApp ha fatto, col tempo, passi da gigante per migliorare la cosiddetta User Experience. In precedenza, l’app prevedeva la sola e semplice possibilità di scambiarsi testi e immagini. Ad oggi è possibile condividere file, GIF, video, emoji e tanti altri contenuti. Una delle funzionalità più attese era proprio la possibilità di inviare adesivi animati.

Come personalizzare la chat di WhatsApp

Per personalizzare la chat WhatsApp con degli sticker animati, è necessario per prima cosa scaricare l’app gratuita GIPHY. La piattaforma è famosa da tempo perché consente ai suoi utenti di scaricare e creare GIF.

Una volta eseguita la registrazione (è possibile anche accedere tramite Facebook), cercare la scheda “Stickers” sulla barra degli strumenti in alto.

Si aprirà una pagina con una serie di immagini in movimento (senza sfondo). Si possono scaricare quelle che fanno al nostro caso e l’adesivo così scaricato sarà in formato GIF. Prima di poterlo inviare come adesivo bisogna convertirlo in formato WEBP, ed è possibile farlo anche online.

È importante impostare la risoluzione a 512 x 512 pixel. A questo punto bisognerà semplicemente aggiungere il file in formato WEBP alla cartella adesivi WhatsApp e condividerlo con i propri contatti. Con l’app GIPHY, inoltre, sarà possibile sbizzarrirsi creando decine di contenuti divertenti per amici e familiari.

