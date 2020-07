Se le diete disintossicanti sono benvenute durante l’anno, la dieta a base di frutta precoce è un vero miracolo per il corpo. Durante questo periodo, i frutti si trovano in abbondanza. La dieta a base di frutta ti aiuta a perdere peso e rivitalizza anche il tuo corpo. Se ha deciso di iniziare una dieta a base di frutta, puoi scegliere l’opzione di 3 giorni in cui puoi mangiare solo frutta. Ma dovrai rinunciare agli altri alimenti, al caffè, coca cola, bevande gassate o bevande acide. In questo modo in soli 3 giorni riuscirai ad eliminare tutte le tossine presenti nel tuo corpo. Vediamo meglio come perdere un chilo al giorno con la dieta di frutta.

Dieta alla fragola

Come perdere un chilo al giorno con la dieta di frutta. Un esempio? La dieta alla fragola. Offre grandi risultati nel disintossicare il corpo. Inoltre, migliora anche la digestione, aumenta l’immunità e ti aiuterà a perdere 2-3 chilogrammi. Questa frutta è un’ottima fonte di potassio, ferro, magnesio, Omega-3, vitamina K, vitamina C e antiossidanti.

Colazione: un uovo sodo, una fetta di prosciutto magro o petto di pollo bollito e un frullato a base di latte scemato e otto fragole grandi.

Pranzo: Una porzione di crema di verdure, funghi o pomodori, un petto di tacchino grigliato e una ciotola piedi di fragole fresche.

Cena: un’insalata di frutta di stagione che include, ovviamente, fragole fresche e una volta ogni due giorni potete mangiare filetti di pesce magro alla griglia.

Per gli spuntini tra i pasti, potete mangiare yogurt magro con qualche fragola oppure tè alle fragole. Potete anche mangiarvi qualche fragola tagliata oppure un frappè di fragole.

Dieta 7 giorni

Se la dieta di frutta di 3 giorni sembra difficile da seguire puoi seguire una dieta a base di frutta per una settimana. Puoi optare anche per una dieta a base di frutta combinata. Grazie a questa dieta potrai perdere fino a 5-7 chilogrammi. In questa dieta puoi consumare diverse varietà di frutta.