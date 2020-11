Siamo tutti alla ricerca di quel cibo miracoloso che può aiutarci a perdere peso. E sembra che gli esperti l’abbiano finalmente trovato. La mela. Per la precisione la mela combinata alla cannella. Pare che insieme possano facilitare la perdita di peso. Oltre a darci diversi benefici.

Come perdere peso con questo frutto che abbiamo tutti in casa

Sono tanti gli studi sugli alimenti e sugli effetti che hanno sul nostro organismo. La mela sembra essere la nuova frontiera per la perdita di peso. Non dimentichiamoci il detto “una mela al giorno toglie il medico di torno”. E di fatti la mela è tra la frutta che non manca mai nelle case di ogni italiano.

Secondo un recente studio dell’Università di Napoli Federico II, la mela è un alimento chiave per combattere il colesterolo in eccesso. I suoi polifenoli, inoltre, avrebbero proprietà anti obesità.

Mentre uno studio americano ha provato che la mela e la cannella insieme possono prevenire l’incremento della massa grassa. E anche regolare la glicemia nel sangue.

Quindi niente più diete restrittive e allenamenti intensi. Basta seguire una corretta alimentazione e mangiare tante mele con la cannella. Una vera svolta per chi vuole perdere qualche chilo di troppo senza troppa fatica. Per una volta si può fare anche in modo gustoso.

Quindi come inserirle nella nostra dieta?

Sappiamo che si possono creare dei dolci buonissimi a base di mela e cannella. Ma meglio non rischiare di aggiungere zuccheri e rendere inutili i vantaggi dati da questi due alimenti.

Perché non mangiarla in pezzi con lo yogurt a colazione? Meglio se greco che ha meno grassi.

Oppure cuocerla, creare una purea e aggiungere un pizzico di cannella.

O semplicemente tagliare a fette e spolverare con la cannella. Una merenda sana e dietetica per grandi e piccini.

Ed ecco come perdere peso con questo frutto che abbiamo tutti in casa. Perché non piantare un albero di mele in balcone e prendersene cura? Così le mele non mancheranno mai sulla nostra tavola. E in più, si è anche scoperto che il giardinaggio allunga la vita.