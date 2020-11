Quel che pochi sanno è che prima di iniziare una dieta bisognerebbe sempre cercare le motivazioni giuste. Cosa ci spinge a fare la dieta? Quali sono le motivazioni profonde che ci portano ad ingrassare e dimagrire? Senza farsi queste domande il processo di dimagrimento può diventare insostenibile e portare anche il più coraggioso a mollare

Per questo motivo in questo articolo analizzeremo come perdere chili facilmente cercando le motivazioni giuste.

Le motivazioni psicologiche dietro la dieta

Chiunque è stato capace di perdere dei chili nella vita lo sa: dimagrire è legato ad un atteggiamento psicologico quanto fisico. Prima di iniziare una dieta è, quindi, necessario chiarire alcune cose.

La prima è comprendere quali sono stati i fattori che hanno portato ad ingrassare. Questo fenomeno ci accompagna da anni? Oppure è il risultato di situazioni sgradevoli successe nell’immediato passato? Capire questo fattore sarà estremamente utile per comprendere quali sono i meccanismi psicologici su cui lavorare durante la dieta.

Secondariamente è importante capire perché si vuole dimagrire. Riflettendo su questa domanda ci si può rendere conto che le spinte al dimagrimento arrivano dall’ambiente esterno e non dalla persona stessa.

Un percorso di dieta richiede dedizione e questa si può raggiungere solamente quando le motivazioni personali sono forti. Un ragionamento profondo a riguardo potrebbe portare ad un’accettazione del proprio corpo per come è senza la necessità di dover fare una dieta.

L’ultima domanda da farsi riguarda il significato del cibo per la persona. Nel caso lo stesso rappresenti una forma di scaricamento dello stress, integrare la dieta con attività di svago potrebbe essere di grande aiuto.

Come affrontare la dieta

Passiamo ora a capire fattivamente come perdere chili facilmente cercando le motivazioni giuste.

Il primo passo è quello di calibrare le aspettative legate alla dieta. Aspettarsi risultati subito è il modo giusto per scoraggiarsi e mollare subito la presa. Ragionare sul lungo periodo è estremamente importante per raggiungere risultati.

Un’altra cosa importante è non aver paura di fare degli scivoloni. Capita anche ai migliori di sbagliare, l’importante è riprendere la retta via e continuare.

L’aiuto degli altri è estremamente importante in questo processo. Avere degli amici che sostengono la persona a dieta porta ad un aumento dell’autostima e della determinazione. Questi fattori sono estremamente importanti in un percorso del genere

Infine, è importante riconoscersi i meriti per i giusti risultati. Darsi dei premi non collegati al cibo al raggiungimento di una meta nel percorso di dieta aiuterà a trovare la motivazione giusta. Con questi atteggiamenti psicologici chiunque può trovare la determinazione giusta per perdere i chili di troppo e ritornare in forma.