“La vita è come un film”. Quante volte vi è capitato di pensarlo riflettendo su frammenti del vostro quotidiano?

In questo articolo vi suggeriamo come poter trasformare il sogno in realtà, mostrandovi come partecipare al film di YouTube.

La famosa piattaforma che sforna quotidianamente contenuti multimediali da visualizzazioni record scende in campo con un nuovo progetto. Si tratta di “Life in a day 2020”, un film documentario in cui saranno gli utenti stessi i protagonisti assoluti.

“Life in a day 2020” è il sequel del cortometraggio del 2010

Il film non è altro che il sequel dell’omonimo cortometraggio prodotto nel 2010. Per realizzare il docu-film, il sito di video più famoso degli ultimi 20 anni ha deciso di coinvolgere nuovamente Ridley Scott. Il regista, produttore cinematografico e produttore televisivo britannico avrà il compito di far emergere l’essenza dell’anno 2020.

Come partecipare al film di YouTube?

Se da un lato il risultato finale viene affidato all’estero creativo del regista, dall’altro sarà il frutto dei video clip inviati dagli utenti.

Quindi armatevi di una videocamera o di uno smartphone e tenetevi pronti per riprendere le pagine della “vostra” vita.

Cosa registrare nel video da inviare a YouTube?

Gli organizzatori del progetto non hanno dato particolari indicazioni in merito ai contenuti da girare. Anche la durata e la lingua adottate sono una libera scelta dell’autore. Che siano momenti importanti o gesti quotidiani poco importa. Ciò che conta è la sincerità dei contenuti. Ricordatevi che la spontaneità è sempre un’arma vincente, quindi non rimuginate troppo sul da farsi.

Quando è possibile iscriversi al progetto?

Le iscrizioni saranno aperte dal 25 luglio al 2 agosto. Alla chiusura delle iscrizioni, un team di ricercatori ed editor esaminerà tutte le clip ricevute. Se il vostro video avrò convinto la giuria di selezione, allora sarà l’azienda stessa a contattarvi per confermare la presenza del vostro filmato nella versione finale del film.