Passare un’ora in coda in posta per pagare una bolletta può essere una vera tragedia. Devi andare al lavoro, a prendere i figli a scuola e sei incastrato in una coda infinita.

Eppure le scadenze delle bollette vanno rispettate, anche se fuori grandina. Anche se una pandemia ti costringe in casa.

La realtà attuale ci ha insegnato quanto sia importante poter organizzare il più comodamente possibile le nostre necessità.

E allora perché non porci il problema su come pagare una bolletta senza fare la coda? Magari seduti comodamente sul divano? Abbiamo già parlato qui di quanto i pagamenti digitali stiano sostituendo il contante.

Quindi vediamo insieme come rendere possibile tutto ciò, semplicemente con un cellulare e un’applicazione

Gli step di un pagamento smart

Sembra un gioco di parole vagamente anglofono, ma in realtà è possibile determinare in pochi passaggi come pagare una bolletta senza fare la coda. Vediamoli insieme:

1 – Scarica un’applicazione (quella della tua banca, GooglePay, SamsungPay, ApplePay, Satispay…) e aprila;

2 – Prendi la tua bolletta inquadrando il relativo bollettino con la telecamera del tuo smartphone.

In automatico l’applicazione leggerà i dati del bollettino. Questo eviterà anche il rischio di commettere quegli errori che capitano con l’inserimento” manuale”;

3 – Conferma il tuo pagamento utilizzando un codice, l’iride o l’impronta digitale, o qualunque altra chiave di acceso tu abbia impostato sul tuo cellulare;

4 – Al temine dell’operazione sarà disponibile la tua ricevuta che sarà pronta per essere archiviata.

Insomma, pagare una bolletta può non essere già piacevole di per sé, e allora meglio rendere questa operazione il meno gravosa possibile.

I vantaggi di pagare online una bolletta

E’ inutile sottolineare quanto sia comodo svolgere da casa queste operazioni di necessaria routine grazie al denaro elettronico. Anche se dovessimo ricordarci all’ultimo minuto, basteranno pochissimi istanti per concludere la nostra operazione.

Inoltre avere un archivio digitale con le ricevute delle bollette pagate permette di evitare il problema di antipatici smarrimenti.

Un aiuto all’ordine… e all’ambiente! Non sarà più necessario stampare su carta documenti che si possono facilmente reperire con un click.

Scegliere di utilizzare questi sistemi digitali di pagamento sarà un vantaggio in termini di tempo, velocità e sicurezza.

Ma sarà anche una scelta ecologica.