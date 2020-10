Avete dei libri che non vi piacciono più e avete trovato un acquirente online? Dovete prestare un libro a dei vostri colleghi di università rientrati a casa per il Covid? Volete inviare un libro comprato al mercatino dell’usato a un vostro amico?

Con Poste Italiane è possibile utilizzare il servizio Pieghi di Libri per inviare i vostri libri ovunque in Italia a partire da 1,28€.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Questa modalità di spedizione è tra le offerte di Poste Italiane da almeno 10 anni, ma non è molto conosciuta. Spesso utilizzata solo gli addetti al settore è invece usufruibile per tutti.

Cosa si può spedire?

Si possono spedire libri, in formato cartaceo o informatico (cd rom e dvd), fino a un massimo di 5 kg. Il risparmio rispetto ad altri metodi è davvero alto. La tariffa base parte da 1,28€ fino a un massimo di 2 kg, invece da 2 kg a 5 kg è di 3,95€.

Le dimensioni del plico rettangolare variano da minimo di 9 x 14 x 0,05 cm a massimo di 45 x 45 x 5 cm.

Come pagare solo 1,28€ per spedire dei libri. Come funziona?

Con questa tariffa è possibile risparmiare molto rispetto ad altri servizi di Poste Italiane, come ad esempio la raccomandata.

Ecco come pagare solo 1,28€ per spedire dei libri. Basta confezionare il plico in modo che il contenuto sia verificabile dagli addetti. Apporre sulla busta la dicitura “Pieghi di Libri” e recarsi all’ufficio postale più vicino.

La consegna di Pieghi Libri avviene in 5 giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, su tutto il territorio nazionale.

Perché i tempi di consegna vengano rispettati, meglio controllare in quali orari il vostro ufficio postale accetta questo tipo di spedizioni.

Servizi aggiuntivi

La spedizione base non fornisce un numero di tracciamento, ma è possibile integrare dei servizi per essere sicuri che i vostri libri arrivino a destinazione:

Diritto di raccomandazione: al costo di 3,35€ avrete la consegna garantita dalla firma del destinatario.

Avviso di ricevimento: al costo di 1,10€ oltre al diritto di raccomandazione avrete la prova dell’avvenuta consegna.

Contrassegno: è possibile pagare in contrassegno per un importo massimo di 3.000,00€.

Consente al portalettere di incassare l’importo indicato dal mittente.

Questo servizio costa (al mittente) 2,27€ se accreditato su conto corrente, 0,77€ tramite vaglia (oltre alla tariffa del vaglia).