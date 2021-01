Quando i commercianti o i privati cittadini devono pagare all’amministrazione pubblica PagoPA, sia bollette, fatture, bolli o tasse o quanto altro, diventa veramente un problema. Non solo per i soldi che si spendono ma anche per il tempo che si perde. Ebbene tutto questo ora è più che risolto con questo sistema veramente geniale. Ecco allora come pagare multe tasse e bolli rapidamente e ritrovare sempre le ricevute in un secondo.

Difficoltà nel pagare

I singoli cittadini ma anche coloro che svolgono un’attività commerciale, spesso non sanno come districarsi fra i vari pagamenti che si fanno per vari motivi. Per di più pagamenti diretti a differenti enti. Ci si reca alle poste per pagare la fattura della luce, oppure il bollo auto alla banca. E si trova tantissima gente. Allora bisogna aspettare o andare a cercare un punto Sisal che ci permetta un pagamento più veloce.

Senza parlare di quando si deve ripescare una fattura o una ricevuta pagata mesi addietro e che viene richiesta all’improvviso. Non ci si ricorda bene dove la si è conservata, si cerca e alla fine certo, si trova. Forse c’è bisogno di fare una fotocopia, oppure uno scan e rinviarlo al richiedente. Non è semplice e il tempo che richiede per tutto questo è anche tanto.

Il sito PagaRapido

PagaRapido è un sito che permette di pagare fatture, bollette, multe e quanto altro a più di 23.000 enti che sono legati alla Pubblica Amministrazione (PA), tramite la sua piattaforma PagoPA.

In pratica tutti coloro che devono pagare bollo auto ACI, multe e sanzioni amministrative, assicurazione INAIL, tasse all’Agenzia delle Entrate, tasse universitarie, l’imposta comunale sulla pubblicità, rinnovare l’iscrizione ai vari ordini professionali: medici, architetti, avvocati, giornalisti, commercialisti, assistenti sociali, possono usare questo sito online.

Vantaggi del sito

Ecco come pagare multe e tasse ecc. rapidamente e gratis a più di 23.000 enti della Pubblica Amministrazione. Questo sito si raggiunge tramite telefonino, computer o tablet. Ha alti standard di sicurezza con la tecnologia Nexi, per cui si può pagare in tutta tranquillità. Inoltre volendo c’è anche un operatore a disposizione.

Pagare è semplice: si seleziona nel sito il pagamento da effettuare, si inquadra il codice QR presente sulle fatture, si immettono i dati della carta e il gioco è fatto. Le fatture sono a disposizione in ogni momento, perché sono registrate a ogni pagamento effettuato e reperibili in meno di un secondo.

È in arrivo anche l’applicazione di PagaRapido in modo da aver accesso dal cellulare in modo più diretto. Ecco spiegato come pagare multe e tasse ecc. rapidamente e gratis a più di 23.000 enti della Pubblica Amministrazione.

Un sito e una futura applicazione da tenere in conto. Ecco un’app interessante per pagare on line.