Come pagare Eni gas e le bollette di tutti gli altri principali fornitori? Al riguardo c’è da dire che per pagare la bolletta del gas ci sono tante opzioni a disposizione. Con alcune di queste che sono comode, in quanto non si rischiano distacchi, ed altre che invece sono più costose.

Come pagare Eni gas, dal bollettino postale allo sportello bancario

Nel dettaglio, su come pagare Eni gas si può scegliere tra la domiciliazione bancaria, il versamento con il bollettino postale. Oppure si può pagare con la carta di credito ed in banca, senza spesa aggiuntive, presso gli sportelli bancari convenzionati. In particolare, i clienti gas Eni possono pagare le bollette del gas presso oltre 170 sportelli bancari senza spese aggiuntive. Sono quelli, su come pagare Eni gas, che sono appartenenti al Monte dei Paschi di Siena ed alla Banca Nazionale del Lavoro. Per i pagamenti con carta di credito, inoltre, Eni accetta Visa, American Express, MasterCard e Diners Club.

Come pagare Enel gas, dalla domiciliazione a PayPal

Su come pagare Eni gas e le bollette di tutti gli altri principali fornitori, passiamo ora all’Enel. I clienti gas di Enel Energia possono pagare direttamente dal sito la bolletta del gas con MyBank e con la carta di credito. Ma Enel Energia accetta pure i pagamenti delle bollette gas da account PayPal. Così come si può optare per la comoda domiciliazione bancaria che prevede, senza il rischio di distacchi, l’addebito degli importi in corrisponda della data di scadenza della fattura. Ma a patto chiaramente che sul conto corrente bancario o postale di appoggio sia presente la necessaria provvista.

Bolletta del gas Edison, si può pagare anche con SisalPay di Lottomatica

Per chi è invece cliente del gas con il fornitore Edison, la bolletta si può pagare con la domiciliazione bancaria, con carta di credito direttamente dall’area clienti del sito. Oppure si può pagare online dal servizio di home banking della propria banca. Bolletta del gas Edison pagabile accedendo online ai servizi di Poste Italiane ed anche recandosi sul territorio presso i punti SisalPay di Lottomatica.